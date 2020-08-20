Екс-чиновник розповів про бажання Трампа обміняти Пуерто-Ріко на Гренландію

Фото: Дональд Трамп (twitter.com)

Пропозиція президента обурила його

Президент США Дональд Трамп пропонував обміняти Пуерто-Ріко на Гренландію Глава Білого дому пояснив бажання позбутися від Пуерто-Ріко тим, що там "брудно і бідні люди".

Про це розповів в інтерв'ю MSNBC колишній співробітник Міністерства внутрішньої безпеки США Майлз Тейлор.

Це сталося під час робочої поїздки президента, коли Пуерто-Ріко відновлювався після руйнівного урагану 2017 року.

"Одного разу перш ніж ми поїхали, він сказав, що він не просто хоче придбати Гренландію, а що він хоче зрозуміти, чи він може продати, обміняти Пуерто-Ріко на Гренландію, тому що, за його словами, Пуерто-Ріко брудний, а люди там бідні", - сказав Тейлор.

Відповідаючи на запитання ведучої, він пояснив, що не сприйняв сказане президентом як жарт.

Пуерто-Рико - залежна від США територія, перебуває під управлінням Штатів, але не є їхньою невіддільною частиною. Пуерториканці мають подвійне громадянство - Пуерто-Рико і США, без права участі у виборах президента США.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у відповідь на повідомлення про наміри США придбати Гренландію заявила, що розмови про продаж острова припинені. Вона додала, що дискусія з Гренландії є абсурдною.

Як писало РБК-Україна раніше, стало відомо, що Білий дім насправді розглядає ідею придбання Гренландії.

У відповідь данські політики висміяли Трампа за його бажання придбати острів. Зокрема, колишній прем'єр-міністр Данії Ларс Лекке Расмуссен взагалі назвав цю інформацію першоквітневим жартом