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Экс-бойцу "Омеги" сообщили о подозрении в убийстве на Майдане

Новости » Общество     18.02.2020 - 11:19
Экс-бойцу "Омеги" сообщили о подозрении в убийстве на Майдане
Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

Решается вопрос об избрании меры пресечения

Бывшему бойцу спецподразделения "Омега" сообщили о подозрении в превышении власти и служебных полномочий, а также покушении на умышленное убийство и убийство протестующих на Майдане в феврале 2014 года. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Сообщается, что экс-боец "Омеги" подозревается в совершении покушения на умышленное убийство протестующего и умышленное убийство участника акций массовых протестов в течение 20 февраля 2014 на улице Институтской в Киеве.

"По данным следствия, указанные преступления он совершил способом, опасным для жизни многих лиц и по предварительному сговору группой лиц из числа бывших работников РСП ПМОП "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве", - сообщили в ОГП.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее РБК-Украина писало, что в дела Майдана вернули предыдущий состав прокуроров, а именно Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова.

Также сообщалось, что за последнее время в ходе расследования дел Майдана четыре человека отказались от статуса потерпевших. При этом в ГБР не называет, кто именно отказался от такого статуса.

Дела Майдана: четыре человека отказались от статуса потерпевших ГБР открыло новое уголовное производство в рамках дел Майдана
Новости Украины подозрениеМайдан
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