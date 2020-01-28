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Дела Майдана: Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров

Новости » Политика     28.01.2020 - 09:28
Дела Майдана: Рябошапка вернул предыдущий состав прокуроров
Фото: Революция Достоинства (kyivcity.gov.ua)

Речь идет об Алексее Донском, Игоре Земском, Янисе Симонове

В дела Майдана вернули предыдущий состав прокуроров, а именно Алексея Донского, Игоря Земского, Яниса Симонова. Об этом сообщает Адвокатская совещательная группа в Facebook.

Отмечается, что это решение принял генпрокурор Руслан Рябошапка.

"Хорошие новости из Офиса генерального прокурора. Изменена группа прокуроров в деле по убийствам на ул. Институтской 20.02.2014 г.", - говорится в сообщении.

Напомним, 14 января Святошинский районный суд Киева удовлетворил отвод группе прокуроров в деле о расстреле 48 активистов Майдана. Речь идет о Денисе Субботине, Александре Шевеленко и Марине Мазепине.

Отметим, в суде по делу о расстреле Евромайдана 20 февраля 2014 года объявили перерыв на два месяца - до 17 марта.

РБК-Украина писало, что 29 декабря в рамках обмена пленными Украина отдала бывших сотрудников "Беркута", обвиняемых в убийствах на Майдане. Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский, встретив освобожденных из плена ОРДЛО украинцев, дал короткий брифинг, в ходе которого, в частности, прокомментировал участие в обмене экс-"беркутовцев". Зеленский заявил, что отдал бы 100 экс-"беркутовцев" за одного украинца, что содержится в плену.

Тогда для обмена Рябошапка сменил группу прокуроров по делу экс-"беркутовцев".

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