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Екс-бійцю "Омеги" повідомили про підозру у вбивстві на Майдані

Новини » Суспільство     18.02.2020 - 11:19
Екс-бійцю "Омеги" повідомили про підозру у вбивстві на Майдані
Фото: Революція Гідності (kyivcity.gov.ua)

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу

Колишньому бійцеві спецпідрозділу "Омега" повідомили про підозру у перевищенні влади і службових повноважень, а також замаху на умисне вбивство та вбивство протестувальників на Майдані в лютому 2014 року. Про це повідомляє прес-служба Офісу генерального прокурора.

Повідомляється, що екс-боєць "Омеги" підозрюється у скоєнні замаху на умисне вбивство протестувальника і умисне вбивство учасника акцій масових протестів протягом 20 лютого 2014 на вулиці Інститутській в Києві.

"За даними слідства, зазначені злочини він скоїв способом, небезпечним для життя багатьох осіб та за попередньою змовою групою осіб з числа колишніх працівників РСП ПМОП "Беркут", підпорядкованого ГУ МВС України в Києві", - повідомили в ОГП.

Зараз вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою.

Раніше РБК-Україна писало, що справи Майдану повернули попередній склад прокурорів, а саме Олексія Донського, Ігоря Земського, Яніса Симонова.

Також повідомлялося, що за останній час в ході розслідування справ Майдану чотири людини відмовилися від статусу потерпілих. При цьому в ГБР не називає, хто саме відмовився від такого статусу.

Справи Майдану: чотири особи відмовилися від статусу потерпілих ДБР відкрило нове кримінальне провадження у рамках справ Майдану
Новини України подозрениеМайдан
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