Экс-боевик "ЛНР" дал показания СБУ о деятельности террористов

Иллюстративное фото (УНИАН)

Бывший боевик "служил" в так называемой "народной милиции"

Служба безопасности Украины (СБУ) вывела на подконтрольную Украине территорию бывшего боевика незаконных вооруженных формирований, который предоставил информацию о деятельности силового блока террористической организации "ЛНР". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что в 2017 году житель Луганска из-за финансовых трудностей вступил в танковое подразделения так называемой "4-й ОМБр 2 АК "Народной милиции ЛНР". Не получив обещанных денег и разочаровавшись в фейковых идеях молодой республики", он вскоре покинул боевиков.

Мужчина некоторое время оставался на временно оккупированной территории. Впоследствии бывший боевик выразил готовность оставить ОРЛО и предоставить украинским правоохранителям показания о преступной деятельности оккупантов и наличие российской военной техники.

Сотрудники СБУ провели тщательную проверку и установили, что гражданин Украины не принимал непосредственного участия в боевых действиях и не совершил других тяжких преступлений. Он также предоставил следствию важную информацию о российской агрессии против Украины.

По решению суда бывшего боевика освобождили от уголовной ответственности по ч. 2 ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

Ранее контрразведка Службы безопасности Украины вывела на подконтрольную украинской власти территорию еще одного свидетеля вооруженной агрессии РФ в Украине.

РБК-Украина писало, что в Луганской области подозреваемый в деятельности террористической организации "ЛНР" объявлен в розыск.