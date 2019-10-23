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Екс-бойовик "ЛНР" дав свідчення СБУ про діяльність терористів

Новини » Надзвичайні події    23.10.2019 - 16:38
Екс-бойовик "ЛНР" дав свідчення СБУ про діяльність терористів
Ілюстративне фото (УНІАН)

Колишній бойовик "служив" у так званій "народній міліції"

Служба безпеки України (СБУ) вивела на підконтрольну Україні територію колишнього бойовика незаконних збройних формувань, який надав інформацію про діяльність силового блоку терористичної організації "ЛНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що у 2017 році мешканець Луганська через фінансові труднощі вступив до танкового підрозділу так званої "4-ї ОМБр 2 АК "Народної міліції ЛНР". Не отримавши обіцяних грошей і розчарувавшись у фейкових ідеях "молодої республіки", він невдовзі покинув бойовиків.

Чоловік певний час залишався на тимчасово окупованій території. Згодом колишній бойовик виявив готовність залишити ОРЛО та надати українським правоохоронцям свідчення про злочинну діяльність окупантів та наявність російської військової техніки.

Співробітники СБУ провели ретельну перевірку і встановили, що громадянин України не брав безпосередньої участі у бойових діях та не вчинив інших тяжких злочинів. Він також надав слідству важливу інформацію про російську агресію проти України.

За рішенням суду колишнього бойовика звільнено від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 258-3 Кримінального кодексу України.

Раніше контррозвідка Служби безпеки України вивела на підконтрольну українській владі територію ще одного свідка збройної агресії РФ в Україні.

РБК-Україна писало, що в Луганській області особу, яка підозрюється у діяльності терористичної організації "ЛНР", оголошено у розшук.

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