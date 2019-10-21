Прокуратура объявила в розыск бывшего боевика "ЛНР"

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В настоящее время по согласованию прокурора следователями СБУ направлены в суд ходатайство

В Луганской области человека, который подозревается в деятельности террористической организации "ЛНР", объявлен в розыск. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу местной прокуратуры.

По материалам следствия, с октября 2014 года указанное лицо участвует в вооруженном сопротивлении силам и средствам АТО/ООС на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотошківське и Троицкое Попаснянского района и способствует деятельности оккупационной администрации Российской Федерации.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Луганской области следователями управления ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях добыто достаточно доказательств для заочного сообщение уроженцу г. Стаханова (на данный момент м. Кадиевка) о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической организации), ч. 2 ст. 110 (совершение действий, направленных на незаконное изменение границ территории и государственной границы Украины, нарушению порядка, установленного Конституцией Украины, по предварительному сговору группой оси) УК Украины", - сказано в сообщении.

Отметим, что в структурном подразделении "Народной милиции "ЛНР" гражданин добровольно занял должность так называемого "заместителя командира 6-го отдельного мотострелкового казачьего полка им. М. Платова".

В настоящее время по согласованию прокурора следователями СБУ направлены в суд ходатайства о применении к подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей и о разрешении на задержание с целью поводу.

Напомним, в районе проведения операции О'объединенных сил на Донбассе с начала текущих суток, 21 октября, вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники семь раз нарушили режим прекращения огня.

Как сообщает РБК-Украина, в зоне проведения операции О'объединенных сил на Донбассе за неделю обезвредили около 700 взрывоопасных предметов.