Екоцид не зупинив життя: на місці Каховського водосховища помітили зграю диких пеліканів

На території колишнього Каховського водосховища під час повітряної розвідки пілоти 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" помітили зграю диких пеліканів.
Про це пише РБК-Україна із посиланням на бригади у Telegram.
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"Вони повернулися туди, де росіяни намагалися випалити все. Дикі пелікани знову на берегах колишнього Каховського водосховища! Окупанти підірвали греблю, вчинивши екоцид, але Великий Луг відроджується! Природа сильніша за російський терор", - прокоментували повернення птахів бійці бригади.
Нагадаємо, що 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, екосистема регіону зазнала катастрофічних змін: водосховище було фактично втрачене, а на його місці виникли нові ландшафти.
Більша частина дна поросла вербами й тополями, а в місцях колишніх водотоків сформувалися болота з очеретом та рогозом.
Раніше академік НАН України Яків Дідух в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що завдяки родючим мулам процес відновлення рослинності на місці водосховища відбувається надзвичайно стрімко. На колишньому дні формується тополево-вербовий ліс.
За словами науковця, у перспективі ці ділянки можуть стати одними з найбільших заплавних лісів у Європі, де поєднуються ліси, болота та відкриті простори. Однак попри активне відродження, повернення до історичного стану Великого Лугу неможливе.
"Відновлення до початкового стану в природі неможливе. Того первинного Великого Лугу не буде - рельєф там уже зовсім інший, сформувалися нові ґрунти", - зазначає академік.
Раніше ми писали про те, що вчені на місці Каховського водосховища біля водойм фіксують перелітних птахів, у тому числі види, які під охороною - галагази, огарі.
Також там росте близько 340 видів рослин, серед яких є й рідкісні та охоронювані види. На черепашкових відкладах почав пробиватися аборигенний вид латук татарський. А на слабко сформованих ґрунтах росте тамарикс, який формує чагарниковий ярус.