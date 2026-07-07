Экоцид не остановил жизнь: на месте Каховского водохранилища заметили стаю диких пеликанов

На территории бывшего Каховского водохранилища во время воздушной разведки пилоты 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дике Поле" заметили стаю диких пеликанов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на бригады в Telegram.
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"Они вернулись туда, где россияне пытались выжечь все. Дикие пеликаны снова на берегах бывшего Каховского водохранилища! Оккупанты взорвали плотину, совершив экоцид, но Великий Луг возрождается! Природа сильнее российского террора", - прокомментировали в бригаде возвращение птиц.
Напомним, что 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, экосистема региона претерпела катастрофические изменения: водохранилище было фактически потеряно, а на его месте возникли новые ландшафты.
Большая часть дна поросла вербами и тополями, а в местах бывших водотоков сформировались болота с камышом и рогозом.
Ранее академик НАН Украины Яков Дидух в интервью РБК-Украина рассказал, что благодаря плодородным мулам процесс восстановления растительности на месте водохранилища происходит очень стремительно. На бывшем дне формируется тополево-вербой лес.
По словам ученого, в перспективе эти участки могут стать одними из крупнейших пойменных лесов в Европе, где сочетаются леса, болота и открытые пространства. Однако, несмотря на активное возрождение, возвращение к историческому состоянию Великого Луга невозможно.
"Восстановление к исходному состоянию в природе невозможно. Того первичного Великого Луга не будет - рельеф там уже совсем другой, сформировались новые почвы", - отмечает академик.
Ранее мы писали о том, что ученые на месте Каховского водохранилища у водоемов фиксируют перелетных птиц, в том числе охраняемые виды - галагазы, огары.
Также там растет около 340 видов растений, среди которых есть и редкие и охраняемые виды. На раковых отложениях начал пробиваться аборигенный вид латук татарский. А на слабо сформированных почвах растет тамарикс, формирующий кустарниковый ярус.