ua en ru
Нд, 21 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Великий Луг не повернеться: вчений розповів, що буде на місці Каховського водосховища

09:27 21.06.2026 Нд
3 хв
Вже зараз дно заселяють "чужинці". Які загрози це несе?
aimg Василина Копитко
Великий Луг не повернеться: вчений розповів, що буде на місці Каховського водосховища Яків Дідух під час експедиції на території колишнього Каховського водосховища (фото: svit kpi ua)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

На місці колишнього Каховського водосховища формується унікальнний тополево-вербовий ліс, який може стати найбільшим у Європі. Однак внаслідок підриву дамби і затоплення територій в Україні могла зникнути рідкісна перлинна волошка.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів академік, завідувач відділу геоботаніки та екології Інституту ботаніки ім. М. Г. Холодного НАН України Яків Дідух.

Головне:

  • Динамічне відновлення: Через три роки після катастрофи на дні Каховського водосховища сформувалися тополево-вербові ліси, дерева в яких сягають 5 метрів заввишки.
  • Нова екосистема: Відновлення первинного Великого Лугу неможливе через зміну рельєфу та нові ґрунти; натомість формується складна "мозаїка" з лісів, боліт та відкритих ділянок.
  • Ризик "чужинців": Природні процеси потребують людського контролю, оскільки вільні території активно заселяють інвазійні види (клен американський, аморфа, маслинка), що загрожують місцевим екосистемам.
  • Невідомість: Доля багатьох червонокнижних видів залишається під питанням через неможливість доступу до окупованого лівого берега Дніпра для проведення досліджень.

Перспективи Великого Лугу: чи буде він таким, як колись

"Вперше ми приїхали туди за три тижні після трагедії і побачили "марсіанські" пейзажі. Вже тоді там висіялася верба, а до осені вона виросла до двох метрів", - згадує Дідух.

Завдяки родючим мулам, що залишилися після сходу води, процес іде надзвичайно швидко: за три роки дерева сягають уже 5 метрів.

Фахівці прогнозують, що у майбутньому ці ділянки можуть стати найбільшими заплавними лісами в Європі. Водночас формується складна "мозаїка" з лісів, боліт та відкритих ділянок. Проте повне повернення до стану історичного Великого Лугу неможливе.

Читайте також: Все через зміни клімату. В Чорному морі з'явилися американський краб і японська креветка

"Відновлення до початкового стану в природі неможливе. Того первинного Великого Лугу не буде - рельєф там уже зовсім інший, сформувалися нові ґрунти", - зазначає академік.

Великий Луг не повернеться: вчений розповів, що буде на місці Каховського водосховищаНа думку Якова Дідуха тополево-вербовий ліс сформується уже за 20 років (інфографіка РБК-Україна)

Загроза "чужинців" та невідомість для червонокнижних видів

Попри самовідновлення природи, втручання людини необхідне через загрозу з боку чужорідних видів.

"Активно поширюються клен американський, аморфа та маслинка вузьколиста. Вони будуть проникати далі, а для наших природних екосистем це згубно. Потрібно розумно втручатися, щоб регулювати ці процеси", - наголошують науковці.

Доля деяких ендемічних видів, зокрема червонокнижних, залишається невідомою. Значна частина ареалів їхнього зростання опинилася на лівому березі Дніпра, який досі залишається окупованим, що унеможливлює проведення фахових пошукових робіт.

"Могли зникнути волошки перлинні, які ростуть на південних піщаних дюнах. Але щоб це довести, нам треба приїхати безпосередньо в ареал їхнього зростання і провести пошуки. Зараз це неможливо", - додав Дідух.

Читайте також про те, що нещодавно НАН Україна оцінила наслідки підриву греблі для екосистем півдня. За їхніми даними, через брак на вологи на Херсонщині на окремих ділянках втрати площ під сільськогосподарськими культурами сягнули від 71% до 98%.

Раніше ми писали про те, що вже зараз на півдні та південному сході України спостерігають довготривалі ризики висихання річок. Гідролог стверджує, що вже протягом 50 років водотоки можуть повністю зникнути, якщо не вживати заходів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Каховське водосховище НАН Украины
Новини
В Криму пролунали вибухи, рух Керченським мостом перекрили (відео)
В Криму пролунали вибухи, рух Керченським мостом перекрили (відео)
Аналітика
Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Замість сотні років Україну можна розмінувати за 10-15 років: інтерв'ю з СЕО XTI Engineering