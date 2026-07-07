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Екоцид не зупинив життя: на місці Каховського водосховища помітили зграю диких пеліканів

18:22 07.07.2026 Вт
2 хв
Птахів зафіксували військові під час аеророзвідки
aimg Василина Копитко
Екоцид не зупинив життя: на місці Каховського водосховища помітили зграю диких пеліканів На місці водосховища формуються нові екосистеми (фото ілюстративне: Getty Images)
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На території колишнього Каховського водосховища під час повітряної розвідки пілоти 128-ї окремої важкої механізованої бригади "Дике Поле" помітили зграю диких пеліканів.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на бригади у Telegram.

Головне:

  • Символічне повернення: На території колишнього Каховського водосховища, де після підриву греблі виникли нові екосистеми, військові помітили зграю диких пеліканів.
  • Відродження природи: Попри наслідки російського екоциду, природа регіону стрімко відновлюється, формуючи заплавні ліси та болота на місці колишнього дна.
  • Прогноз науковців: Хоча повне повернення до стану історичного Великого Лугу неможливе через змінений рельєф, територія має потенціал стати одним із найбільших заплавних лісів Європи.

Пелікани прилетіли на Каховське водосховище

"Вони повернулися туди, де росіяни намагалися випалити все. Дикі пелікани знову на берегах колишнього Каховського водосховища! Окупанти підірвали греблю, вчинивши екоцид, але Великий Луг відроджується! Природа сильніша за російський терор", - прокоментували повернення птахів бійці бригади.

Нагадаємо, що 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали Каховську ГЕС, екосистема регіону зазнала катастрофічних змін: водосховище було фактично втрачене, а на його місці виникли нові ландшафти.

Більша частина дна поросла вербами й тополями, а в місцях колишніх водотоків сформувалися болота з очеретом та рогозом.

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Перспективи Великого Лугу: чи буде він таким, як колись

Раніше академік НАН України Яків Дідух в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що завдяки родючим мулам процес відновлення рослинності на місці водосховища відбувається надзвичайно стрімко. На колишньому дні формується тополево-вербовий ліс.

За словами науковця, у перспективі ці ділянки можуть стати одними з найбільших заплавних лісів у Європі, де поєднуються ліси, болота та відкриті простори. Однак попри активне відродження, повернення до історичного стану Великого Лугу неможливе.

"Відновлення до початкового стану в природі неможливе. Того первинного Великого Лугу не буде - рельєф там уже зовсім інший, сформувалися нові ґрунти", - зазначає академік.

Раніше ми писали про те, що вчені на місці Каховського водосховища біля водойм фіксують перелітних птахів, у тому числі види, які під охороною - галагази, огарі.

Також там росте близько 340 видів рослин, серед яких є й рідкісні та охоронювані види. На черепашкових відкладах почав пробиватися аборигенний вид латук татарський. А на слабко сформованих ґрунтах росте тамарикс, який формує чагарниковий ярус.

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Каховське водосховище Птахи
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