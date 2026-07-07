Экоцид не остановил жизнь: на месте Каховского водохранилища заметили стаю диких пеликанов

На территории бывшего Каховского водохранилища во время воздушной разведки пилоты 128-й отдельной тяжелой механизированной бригады "Дике Поле" заметили стаю диких пеликанов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на бригады в Telegram .

Главное: Символический возврат: На территории бывшего Каховского водохранилища, где после подрыва плотины возникли новые экосистемы, военные заметили стаю диких пеликанов.

На территории бывшего Каховского водохранилища, где после подрыва плотины возникли новые экосистемы, военные заметили стаю диких пеликанов. Возрождение природы: Несмотря на последствия российского экоцида, природа региона стремительно восстанавливается, формируя пойменные леса и болота на месте прежнего дна.

Несмотря на последствия российского экоцида, природа региона стремительно восстанавливается, формируя пойменные леса и болота на месте прежнего дна. Прогноз ученых: Хотя полное возвращение в состояние исторического Большого Луга невозможно из-за измененного рельефа, территория имеет потенциал стать одним из самых больших пойменных лесов Европы.

Пеликаны прилетели на Каховское водохранилище

"Они вернулись туда, где россияне пытались выжечь все. Дикие пеликаны снова на берегах бывшего Каховского водохранилища! Оккупанты взорвали плотину, совершив экоцид, но Великий Луг возрождается! Природа сильнее российского террора", - прокомментировали в бригаде возвращение птиц.

Напомним, что 6 июня 2023 года российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС, экосистема региона претерпела катастрофические изменения: водохранилище было фактически потеряно, а на его месте возникли новые ландшафты.

Большая часть дна поросла вербами и тополями, а в местах бывших водотоков сформировались болота с камышом и рогозом.

Перспективы Великого Луга: будет ли он таким, как прежде

Ранее академик НАН Украины Яков Дидух в интервью РБК-Украина рассказал, что благодаря плодородным мулам процесс восстановления растительности на месте водохранилища происходит очень стремительно. На бывшем дне формируется тополево-вербой лес.

По словам ученого, в перспективе эти участки могут стать одними из крупнейших пойменных лесов в Европе, где сочетаются леса, болота и открытые пространства. Однако, несмотря на активное возрождение, возвращение к историческому состоянию Великого Луга невозможно.

"Восстановление к исходному состоянию в природе невозможно. Того первичного Великого Луга не будет - рельеф там уже совсем другой, сформировались новые почвы", - отмечает академик.