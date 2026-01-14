UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Екошуби на зиму 2026: три різні образи від українських знаменитостей

Таня Парфільєва, співачка MamaRika та Христина Горняк (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Українські знаменитості показують, як екошуба може виглядати по-різному у зимовому сезоні 2026. MamaRika робить ставку на анімалістичний принт, Тетяна Парфільєва поєднує пухнасте хутро зі спортивним стилем, а Христина Горняк обирає міську елегантність, доводячи, що теплий верхній одяг може бути і трендовим, і практичним.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

MamaRika показала шубу з леопардовим принтом

Співачка продемонструвала яскравий та затишний зимовий "лук" на фоні засніжених Карпат, зробивши ставку на сміливий леопардовий принт, який зараз в тренді.

MamaRika (фото: instagram.com/mamarika_official) 

Ключові елементи образу

  • Шуба з екохутра: об’ємна довжина міді, пухнаста текстура і теплі коричнево-бежеві відтінки створюють зухвалий та ефектний акцент.
  • Теплий аксесуар: чорний капор обрамляє обличчя і додає витонченості.
  • Базовий низ: чорні легінси врівноважують яскраву верхню частину аутфіту.
  • Рукавиці: об’ємні руді рукавиці перегукуються з принтом шуби та додають затишку.

Образ доповнюють розпущене волосся і сяюча посмішка співачки, що робить look ідеальним для зимового відпочинку - яскраво, комфортно і фотогенічно.

Співачка MamaRika задає тренди (фото: instagram.com/mamarika_official)

Тетяна Парфільєва показала пухнасту шубу

Українська блогерка та засновниця бренду Cher’17 продемонструвала, як поєднати розкішний об’ємний верх зі спортивним стилем для зимових прогулянок.

Блогерка Тетяна Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Ключові елементи образу

  • Світла шуба з екохутра: масивна шуба молочного відтінку з густим ворсом і широким англійським коміром.
  • Спортивний костюм: сірий трикотажний комплект - джемпер і вільні джогери - для комфорту і свободи рухів.
  • Аксесуари: чорна в’язана шапка-біні з логотипом Chanel, масивні сонцезахисні окуляри, структурована чорна сумка.
  • Взуття: високі сірі місяцеходи (moon boots), практичні для прогулянок по снігу.

Локація фотозйомки - засніжені ялини та гірські краєвиди - підкреслює актуальність пухнастих шуб для зими 2026 та демонструє поєднання естетики it-girl з практичністю.

Тетяна Парфільєва (фото: instagram.com/tanyaparfileva)

Христина Горняк показа шубу в найбільш трендовому відтінку

Нотаріус і блогерка Христина Горняк показала, як шуба з екохутра може стати основою стильного і функціонального зимового образу для міста.

Колишня Остапчука показала модний лук (фото: instagram.com/kristygor)

Деталі "луку"

  • Шуба з екохутра: довга модель шоколадного кольору з фактурою, що імітує натуральний ворс.
  • Базовий шар: світлий молочний костюм - джемпер на блискавці та вільні штани.
  • Взуття: бежеві уггі на низькій платформі для комфорту.
  • Аксесуари: масивні сонцезахисні окуляри з жовто-коричневими лінзами, невелика чорна сумка на золотому ланцюжку, лаконічні золотисті сережки-кільця.

Образ Христини демонструє, що одна ефектна деталь - екошуба  може створити look, який однаково доречний і для ділових зустрічей, і для відпочинку, поєднуючи комфорт із трендовою естетикою.

Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Вас також може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні трендиСтиль життяТренди