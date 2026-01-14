Екошуби на зиму 2026: три різні образи від українських знаменитостей

Українські знаменитості показують, як екошуба може виглядати по-різному у зимовому сезоні 2026. MamaRika робить ставку на анімалістичний принт, Тетяна Парфільєва поєднує пухнасте хутро зі спортивним стилем, а Христина Горняк обирає міську елегантність, доводячи, що теплий верхній одяг може бути і трендовим, і практичним.
Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.
Співачка продемонструвала яскравий та затишний зимовий "лук" на фоні засніжених Карпат, зробивши ставку на сміливий леопардовий принт, який зараз в тренді.
Ключові елементи образу
Образ доповнюють розпущене волосся і сяюча посмішка співачки, що робить look ідеальним для зимового відпочинку - яскраво, комфортно і фотогенічно.
Українська блогерка та засновниця бренду Cher’17 продемонструвала, як поєднати розкішний об’ємний верх зі спортивним стилем для зимових прогулянок.
Ключові елементи образу
Локація фотозйомки - засніжені ялини та гірські краєвиди - підкреслює актуальність пухнастих шуб для зими 2026 та демонструє поєднання естетики it-girl з практичністю.
Нотаріус і блогерка Христина Горняк показала, як шуба з екохутра може стати основою стильного і функціонального зимового образу для міста.
Деталі "луку"
Образ Христини демонструє, що одна ефектна деталь - екошуба може створити look, який однаково доречний і для ділових зустрічей, і для відпочинку, поєднуючи комфорт із трендовою естетикою.
