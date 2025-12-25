ua en ru
Христина Горняк продемонструвала стильний зимовий "лук" з довгою шубою та уггами

Четвер 25 грудня 2025 19:48
Христина Горняк продемонструвала стильний зимовий "лук" з довгою шубою та уггами Христина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)
Автор: Катерина Собкова

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк продемонструвала стильний образ. Її "лук" виглядає одночасно затишно і трендово, а також ідеально підходить для морозних прогулянок.

Детальніше про це в матеріалі fashion-редакторки РБК-Україна Катерини Собкової.

Який "лук" вибрала колишня Остапчука

Трендова шуба та естетика Mob Wife

Головним елементом образу стала довга екошуба насиченого шоколадного відтінку.

Цей фасон відсилає до популярного стилю "дружини мафіозі" - Mob Wife, де об’ємне хутро грає ключову роль. Доповнила образ хутряна шапка-кубанка в тон шуби, що додала луку особливого шарму та завершеності.

Христина Горняк продемонструвала стильний зимовий &quot;лук&quot; з довгою шубою та уггамиХристина Горняк (фото: instagram.com/kristygor)

Контраст і практичність у деталях

Під верхній одяг Христина обрала білосніжний комбінезон, який вигідно підкреслив її струнку фігуру та створив яскравий контраст із темною шубою.

Такий прийом не лише додає стилю, а й робить образ більш динамічним та помітним на фото.

Христина Горняк продемонструвала стильний зимовий &quot;лук&quot; з довгою шубою та уггамиГорняк показала образ для відпочинку (фото: instagram.com/kristygor)

Взуття та аксесуари для повсякденного комфорту

Для зручності під час гірського відпочинку блогерка обрала класичні короткі уггі рудого кольору.

Високі білі шкарпетки, одягнені поверх комбінезона, стали стильним акцентом та продемонстрували популярний прийом сучасних модниць.

Завершують образ темні сонцезахисні окуляри та склянка кави, які підкреслюють естетику "city girl на відпочинку" та створюють атмосферу невимушеної розкоші.

Христина Горняк продемонструвала стильний зимовий &quot;лук&quot; з довгою шубою та уггами

Колишня Остапчука задає тренди (фото: instagram.com/kristygor)

Тренди сезону в одному образі

Образ Христини Горняк демонструє, як поєднувати комфорт і стиль у холодну пору року.

Вибір екошуби насиченого кольору, білосніжного комбінезона та контрастного взуття відповідає актуальним тенденціям моди 2026 року, а деталі на кшталт високих шкарпеток та аксесуарів додають образу сучасності та елегантності.

Блогерка вкотре підтвердила, що правильно підібраний зимовий гардероб може бути й теплим, і модним одночасно.

Цей "лук" ідеально підійде для відпочинку на природі, прогулянок містом або навіть коротких фотосесій на фоні засніжених пейзажів.

Христина Горняк продемонструвала стильний зимовий &quot;лук&quot; з довгою шубою та уггамиБлогерка показала модний образ (фото: instagram.com/kristygor)

