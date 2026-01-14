Экошубы на зиму 2026: три разных образа от украинских знаменитостей

Украинские знаменитости показывают, как экошуба может выглядеть по-разному в зимнем сезоне 2026. MamaRika делает ставку на анималистичный принт, Татьяна Парфильева сочетает пушистый мех со спортивным стилем, а Кристина Горняк выбирает городскую элегантность, доказывая, что теплая верхняя одежда может быть и трендовой, и практичной.
Подробнее об этом в материале fashion-редактора РБК-Украина Екатерины Собковой.
Певица продемонстрировала яркий и уютный зимний "лук" на фоне заснеженных Карпат, сделав ставку на смелый леопардовый принт, который сейчас в тренде.
Ключевые элементы образа
Образ дополняют распущенные волосы и сияющая улыбка певицы, что делает look идеальным для зимнего отдыха - ярко, комфортно и фотогенично.
Украинская блогерша и основательница бренда Cher'17 продемонстрировала, как совместить роскошный объемный верх со спортивным стилем для зимних прогулок.
Ключевые элементы образа
Локация фотосъемки - заснеженные ели и горные пейзажи - подчеркивает актуальность пушистых шуб для зимы 2026 и демонстрирует сочетание эстетики it-girl с практичностью.
Нотариус и блогер Кристина Горняк показала, как шуба из экомеха может стать основой стильного и функционального зимнего образа для города.
Детали "лука"
Образ Кристины демонстрирует, что одна эффектная деталь - экошуба может создать look, который одинаково уместен и для деловых встреч, и для отдыха, сочетая комфорт с трендовой эстетикой.
