Економія ракет та "малі удари": Іран змінив тактику через виснаження запасів, - FT

Інтенсивність іранських атак суттєво знизилася порівняно з першими днями конфлікту. Фактично, кажуть експерти, Іран перейшов на "стратегію виживання". Тегеран свідомо нормує використання ракет і безпілотників, розуміючи, що можливості швидкого поповнення арсеналу під вогнем обмежені.

Замість великих хвиль запусків, Іран тепер використовує тактику "малих ударів" протягом дня. Це дозволяє підтримувати постійний тиск на противника, водночас економити ресурси та зменшувати ризик виявлення пускових установок.

При цьому Іран все ще володіє значною кількістю ракет, захованих у глибоких підземних комплексах, які майже неможливо знищити з повітря. Однак ефективність поточних атак залишається низькою.

З іншого боку, Іран ще не задіяв свої найбільш сучасні твердопаливні ракети. Це може свідчити про наявність "резерву останньої надії" або про технічні труднощі з їх розгортанням під постійним моніторингом західної розвідки.

Загалом, вважають експерти, здатність Ірану підтримувати вогонь у довгостроковій перспективі є вкрай невизначеною. Оскільки США та Ізраїль системно нищать склади та цехи збірки, запаси вичерпуються швидше, ніж виробляються нові одиниці.

У підсумку, хоча Іран здатний продовжувати обстріли ще певний час, повернутися до того рівня потужності, що був на початку війни, він не зможе. Експерти резюмують, що такому поверненню заважає деградація військової інфраструктури та необхідність тримати частину сил для захисту власної території.