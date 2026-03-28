Экономия ракет и "малые удары": Иран изменил тактику из-за истощения запасов, - FT

Несмотря на многочисленные удары Израиля и США по военным объектам Ирана, режим аятолл все еще сохраняет возможность наносить ракетные удары. Однако сейчас главный вопрос - это не то, может ли Иран стрелять, а то, сколько еще он способен это делать.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.
Интенсивность иранских атак существенно снизилась по сравнению с первыми днями конфликта. Фактически, говорят эксперты, Иран перешел на "стратегию выживания". Тегеран сознательно нормирует использование ракет и беспилотников, понимая, что возможности быстрого пополнения арсенала под огнем ограничены.
Вместо больших волн запусков, Иран теперь использует тактику "малых ударов" в течение дня. Это позволяет поддерживать постоянное давление на противника, одновременно экономить ресурсы и уменьшать риск обнаружения пусковых установок.
При этом Иран все еще обладает значительным количеством ракет, спрятанных в глубоких подземных комплексах, которые почти невозможно уничтожить с воздуха. Однако эффективность текущих атак остается низкой.
С другой стороны, Иран еще не задействовал свои наиболее современные твердотопливные ракеты. Это может свидетельствовать о наличии "резерва последней надежды" или о технических трудностях с их развертыванием под постоянным мониторингом западной разведки.
В целом, считают эксперты, способность Ирана поддерживать огонь в долгосрочной перспективе является крайне неопределенной. Поскольку США и Израиль системно уничтожают склады и цеха сборки, запасы исчерпываются быстрее, чем производятся новые единицы.
В итоге, хотя Иран способен продолжать обстрелы еще некоторое время, вернуться к тому уровню мощности, который был в начале войны, он не сможет. Эксперты резюмируют, что такому возвращению мешает деградация военной инфраструктуры и необходимость держать часть сил для защиты собственной территории.
Начиная с 28 февраля, когда стартовала американо-израильская операция, Иран продолжает атаковать позиции коалиции с помощью дронов и ракет. Например, 28 марта Иран атаковал авиабазу "Принц Султан" в Саудовской Аравии, в результате чего ранения получили 12 американских военнослужащих, двое из них - тяжелые.
Всего с начала войны против Ирана ранения получили уже более 300 американских военных. Однако ракет и дронов у Ирана не очень много, предполагают СМИ.
Издание Reuters со ссылкой на пять источников сообщало, что США могут уверенно подтвердить уничтожение около трети иранского ракетного арсенала. Еще около трети ракет, по оценкам собеседников агентства, могли быть уничтожены, повреждены или остаться под завалами в подземных туннелях и бункерах.
Несмотря на это, Иран все еще сохраняет значительный запас вооружения и может восстановить часть поврежденных ракет после завершения боевых действий.