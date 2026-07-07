Економія на податках: хто з українців матиме право на ПСП у 2026 році

Право на пільгу у 2026 році отримають не всі. Держава встановила чітку межу місячного доходу. Ця сума становить 4660 гривень.

Податківці розрахували цей показник за спеціальною формулою. Вони помножили прожитковий мінімум для працездатних осіб (3328 гривень) на коефіцієнт 1,4. Отриманий результат округлили до найближчих 10 гривень. Гроші залишаться в кишені працівника.

Розмір самої базової пільги у 2026 році складе 1664 гривні. Це рівно половина від мінімального прожиткового рівня для працездатних громадян на початок року.

Як це працює на практиці

Пільга працює як віднімання. Вона зменшує суму, з якої вираховують податки. Це вигідно для тих, хто працює на неповну ставку.

Припустимо, людина заробляє 4500 гривень на місяць. Ця сума вписується у встановлений ліміт. Бухгалтер не буде вираховувати податки з усієї зарплати. Він спочатку відніме пільгу.

Розрахунок виглядає так: 4500 - 1664 = 2836 гривень. Саме з цих 2836 гривень утримають прибутковий податок (ПДФО) та військовий збір. Економія очевидна. Отже, працівник отримує на руки більше.

Хто може розраховувати на пільгу

Застосувати таку знижку можна лише за одним місцем роботи. Працівник сам обирає, де саме подати відповідну заяву роботодавцю.

Крім звичайних працівників із низькою зарплатою, на пільгу претендують:

сім’ї, де виховують двох або більше дітей до 18 років;

люди з інвалідністю;

батьки, які виховують дитину з інвалідністю;

одинокі матері або батьки.

Для багатодітних родин умови ще лояльніші. Граничний дохід для них розраховується пропорційно до кількості дітей. Пільга стимулює офіційне працевлаштування.

Пільга не застосовується автоматично. Працівник має проконтролювати це питання самостійно: звернутися до бухгалтерії свого підприємства та надати необхідні документи.