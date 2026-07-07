Экономия на налогах: кто из украинцев будет иметь право на НСЛ в 2026 году

Право на льготу в 2026 году получат не все. Государство установило четкую границу месячного дохода. Эта сумма составляет 4660 гривен.

Налоговики рассчитали этот показатель по специальной формуле. Они умножили прожиточный минимум для трудоспособных лиц (3328 гривен) на коэффициент 1,4. Полученный результат округлили до ближайших 10 гривен. Деньги останутся в кармане работника.

Размер самой базовой льготы в 2026 году составит 1664 гривны. Это ровно половина минимального прожиточного уровня для трудоспособных граждан на начало года.

Как это работает на практике

Льгота работает как вычитание. Она уменьшает сумму, с которой рассчитывают налоги. Это выгодно для тех, кто работает на неполную ставку.

Предположим, человек зарабатывает 4500 гривен в месяц. Эта сумма вписывается в установленный предел. Бухгалтер не будет рассчитывать налоги со всей зарплаты. Он сначала отнимет льготу.

Расчет выглядит так: 4500 - 1664 = 2836 гривен. Именно из этих 2836 гривен удержится подоходный налог (НДФЛ) и военный сбор. Экономия очевидна. Следовательно, работник получает на руки больше.

Кто может рассчитывать на льготу

Применить такую скидку можно только по одному месту работы. Работник сам выбирает, где именно подать соответствующее заявление работодателю.

Помимо обычных работников с низкой зарплатой, на льготу претендуют:

семьи, где воспитывают двоих или более детей младше 18 лет;

люди с инвалидностью;

родители, воспитывающие ребенка с инвалидностью;

одинокие матери или родители.

Для многодетных семей условия еще более лояльны. Предельный доход для них рассчитывается пропорционально количеству детей. Льгота стимулирует официальное трудоустройство.

Льгота не применяется автоматически. Работник должен проконтролировать этот вопрос самостоятельно: обратиться в бухгалтерию своего предприятия и предоставить необходимые документы.