Економія до 6 гривень на літрі: де 24 березня вигідніше заправляти авто
Ціни на АЗС 24 березня демонструють значний розрив. Поки великі мережі тримають вартість на максимумі, на окремих заправках можна заощадити до 6 гривень на кожному літрі.
РБК-Україна в огляді цін розповідає, де сьогодні найвигідніше купити бензин, дизель та автогаз.
Головне:
- Бензин: Ціни на А-95 на OKKO, WOG, SOCAR стабільні (74,99 грн за літр), "Укрнафта" тримає вартість без змін (68,99 грн).
- Газ: На "Укрнафті" ціна зросла на 1 грн (до 44,99 грн), тоді як на OKKO та WOG вона залишається на рівні 46,98-46,99 грн.
- Дизель: Сьогодні підняла вартість "Укрнафта" на 1 грн (до 80,99 грн), у великих мереж ціна не змінилася - 86,99 грн.
- Де дешевше: Найвигідніші пропозиції на всі види пального зберігаються на державній "Укрнафті" - економія складає від 2 до 6 грн на літрі.
Огляд цін: де сьогодні дешевше заправитися
Фото: ціни на пальне в Україні 24 березня, які пропонують популярні мережі АЗС (інфографіка РБК-Україна)
Трійка популярних мереж OKKO, WOG, SOCAR демонструють майже повну солідарність у ціновій політиці. В автогазі різниця між ними становить 1 копійку на літрі.
Найдорожчий бензин А-95 - на SOCAR (78,99 грн за NANO 95).
Вартість брендового дизеля (Pulls, Mustang, NANO Extro) зафіксувалася на позначці 89,99 грн/л.
Попри сьогоднішнє здорожчання дизеля та газу, "Укрнафта" залишається найбільш вигідним варіантом для водіїв. Бензин А-95 тут дешевше на 6,00 грн, ніж у мережах OKKO, WOG, SOCAR.
Дизельне пальне навіть після зростання ціни залишається на 6,00 грн доступнішим за аналоги у конкурентів.
Також мережа пропонує бензин А-92 за ціною 65,99 грн.
Деталізація цін на АЗС 24 березня
OKKO:
- Бензин Pulls 100: 84,99 грн
- Бензин Pulls 95: 77,99 грн
- Бензин А-95 Євро: 74,99 грн
- ДП Pulls: 89,99 грн
- ДП Євро: 86,99 грн
- Газ: 46,99 грн
WOG:
- Бензин 100: 84,99 грн
- Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
- Бензин 95 Євро: 74,99 грн
- ДП Євро-5: 86,99 грн
- ДП Mustang: 89,99 грн
- Газ: 46,98 грн
SOCAR:
- Бензин NANO 100: 84,99 грн
- Бензин NANO 95: 78,99 грн
- Бензин А-95: 74,99 грн
- ДП NANO Extro: 89,99 грн
- ДП NANO: 86,99 грн
- Газ: 46,98 грн
"Укрнафта":
- Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
- Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
- Бензин А-95: 68,99 грн
- Бензин А-92: 65,99 грн
- ДП (Energy): 84,99 грн
- ДП: 80,99 грн
- Газ: 44,99 грн