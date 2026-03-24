ua en ru
Вт, 24 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Экономика

Экономия до 6 гривен на литре: где 24 марта выгоднее заправлять автомобиль

10:46 24.03.2026 Вт
2 мин
Топливо подорожало на 1 грн, но "Укрнафта" остается впереди по выгодным ценам
aimg Мария Кучерявец
Фото: цены на топливо выросли, но можно сэкономить до 6 грн (Getty Images)

Цены на АЗС 24 марта демонстрируют значительный разрыв. Пока крупные сети держат стоимость на максимуме, на отдельных заправках можно сэкономить до 6 гривен на каждом литре.

РБК-Украина в обзоре цен рассказывает, где сегодня выгоднее всего купить бензин, дизель и автогаз.

Главное:

  • Бензин: Цены на А-95 на OKKO, WOG, SOCAR стабильные (74,99 грн за литр), "Укрнафта" держит стоимость без изменений (68,99 грн).
  • Газ: На "Укрнафте" цена выросла на 1 грн (до 44,99 грн), тогда как на OKKO и WOG она остается на уровне 46,98-46,99 грн.
  • Дизель: Сегодня подняла стоимость "Укрнафта" на 1 грн (до 80,99 грн), у крупных сетей цена не изменилась - 86,99 грн.
  • Где дешевле: Самые выгодные предложения на все виды топлива сохраняются на государственной "Укрнафте" - экономия составляет от 2 до 6 грн на литре.

Обзор цен: где сегодня дешевле заправиться

Фото: цены на топливо в Украине 24 марта, которые предлагают популярные сети АЗС (инфографика РБК-Украина)

Тройка популярных сетей OKKO, WOG, SOCAR демонстрируют почти полную солидарность в ценовой политике. В автогазе разница между ними составляет 1 копейку на литре.

Самый дорогой бензин А-95 - на SOCAR (78,99 грн за NANO 95).

Стоимость брендового дизеля (Pulls, Mustang, NANO Extro) зафиксировалась на отметке 89,99 грн/л.

Несмотря на сегодняшнее подорожание дизеля и газа, "Укрнафта" остается наиболее выгодным вариантом для водителей. Бензин А-95 здесь дешевле на 6,00 грн, чем в сетях OKKO, WOG, SOCAR.

Дизельное топливо даже после роста цены остается на 6,00 грн доступнее аналогов у конкурентов.

Также сеть предлагает бензин А-92 по цене 65,99 грн.

Детализация цен на АЗС 24 марта

OKKO:

  • Бензин Pulls 100: 84,99 грн
  • Бензин Pulls 95: 77,99 грн
  • Бензин А-95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Pulls: 89,99 грн
  • ДТ Евро: 86,99 грн
  • Газ: 46,99 грн

WOG:

  • Бензин 100: 84,99 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн
  • Бензин 95 Евро: 74,99 грн
  • ДТ Евро-5: 86,99 грн
  • ДТ Mustang: 89,99 грн
  • Газ: 46,98 грн

SOCAR:

  • Бензин NANO 100: 84,99 грн
  • Бензин NANO 95: 78,99 грн.
  • Бензин А-95: 74,99 грн
  • ДТ NANO Extro: 89,99 грн.
  • ДТ NANO: 86,99 грн.
  • Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":

  • Бензин 98 (Energy): 77,99 грн
  • Бензин 95 (Energy): 71,99 грн
  • Бензин А-95: 68,99 грн
  • Бензин А-92: 65,99 грн
  • ДТ (Energy): 84,99 грн
  • ДТ: 80,99 грн
  • Газ: 44,99 грн

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
