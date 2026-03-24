Экономия до 6 гривен на литре: где 24 марта выгоднее заправлять автомобиль

Цены на АЗС 24 марта демонстрируют значительный разрыв. Пока крупные сети держат стоимость на максимуме, на отдельных заправках можно сэкономить до 6 гривен на каждом литре.

РБК-Украина в обзоре цен рассказывает, где сегодня выгоднее всего купить бензин, дизель и автогаз.

Главное:

Бензин : Цены на А-95 на OKKO, WOG, SOCAR стабильные (74,99 грн за литр), "Укрнафта" держит стоимость без изменений (68,99 грн).

: Цены на А-95 на OKKO, WOG, SOCAR стабильные (74,99 грн за литр), "Укрнафта" держит стоимость без изменений (68,99 грн). Газ : На "Укрнафте" цена выросла на 1 грн (до 44,99 грн), тогда как на OKKO и WOG она остается на уровне 46,98-46,99 грн.

: На "Укрнафте" цена выросла на 1 грн (до 44,99 грн), тогда как на OKKO и WOG она остается на уровне 46,98-46,99 грн. Дизель : Сегодня подняла стоимость "Укрнафта" на 1 грн (до 80,99 грн), у крупных сетей цена не изменилась - 86,99 грн.

: Сегодня подняла стоимость "Укрнафта" на 1 грн (до 80,99 грн), у крупных сетей цена не изменилась - 86,99 грн. Где дешевле: Самые выгодные предложения на все виды топлива сохраняются на государственной "Укрнафте" - экономия составляет от 2 до 6 грн на литре.

Обзор цен: где сегодня дешевле заправиться

Фото: цены на топливо в Украине 24 марта, которые предлагают популярные сети АЗС (инфографика РБК-Украина)

Тройка популярных сетей OKKO, WOG, SOCAR демонстрируют почти полную солидарность в ценовой политике. В автогазе разница между ними составляет 1 копейку на литре.

Самый дорогой бензин А-95 - на SOCAR (78,99 грн за NANO 95).

Стоимость брендового дизеля (Pulls, Mustang, NANO Extro) зафиксировалась на отметке 89,99 грн/л.

Несмотря на сегодняшнее подорожание дизеля и газа, "Укрнафта" остается наиболее выгодным вариантом для водителей. Бензин А-95 здесь дешевле на 6,00 грн, чем в сетях OKKO, WOG, SOCAR.

Дизельное топливо даже после роста цены остается на 6,00 грн доступнее аналогов у конкурентов.

Также сеть предлагает бензин А-92 по цене 65,99 грн.

Детализация цен на АЗС 24 марта

OKKO:

Бензин Pulls 100: 84,99 грн

Бензин Pulls 95: 77,99 грн

Бензин А-95 Евро: 74,99 грн

ДТ Pulls: 89,99 грн

ДТ Евро: 86,99 грн

Газ: 46,99 грн

WOG:

Бензин 100: 84,99 грн

Бензин 95 (Mustang): 77,99 грн

Бензин 95 Евро: 74,99 грн

ДТ Евро-5: 86,99 грн

ДТ Mustang: 89,99 грн

Газ: 46,98 грн

SOCAR:

Бензин NANO 100: 84,99 грн

Бензин NANO 95: 78,99 грн.

Бензин А-95: 74,99 грн

ДТ NANO Extro: 89,99 грн.

ДТ NANO: 86,99 грн.

Газ: 46,98 грн

"Укрнафта":