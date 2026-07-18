Економія до 50%: як працює двозонний лічильник на електроенергію

Головне: Принцип економії: За електроенергію, спожиту у нічний час (з 23:00 до 07:00), споживачі сплачують лише половину тарифу.

За електроенергію, спожиту у нічний час (з 23:00 до 07:00), споживачі сплачують лише половину тарифу. Три показники на екрані: Прилад кожні 10 секунд по черзі показує обсяг споживання за тарифом "день", тарифом "ніч" та загальну кількість кіловатів.

Прилад кожні 10 секунд по черзі показує обсяг споживання за тарифом "день", тарифом "ніч" та загальну кількість кіловатів. Різниця в індексах: Щоб не сплутати дані при передачі, важливо звертати увагу на коди на екрані.

Щоб не сплутати дані при передачі, важливо звертати увагу на коди на екрані. Передача та контроль: Дані потрібно передавати щомісяця, а якщо виявили аномально малі чи великі цифри - одразу звертайтесь до оператора.

Як працює економія на електроенергії

На відміну від звичайних приладів, двозонний лічильник фіксує не лише загальний обсяг спожитої електроенергії, а й точний час її використання.

Завдяки цьому споживачі сплачують лише половину вартості за те світло, яке було використане у нічний час - із 23:00 до 07:00.

Як правильно знімати показання

На екрані такого лічильника з інтервалом у 10 секунд по черзі відображаються три ключові параметри: показання за тарифами "день" і "ніч", а також загальний обсяг використаної енергії.

Щоб не сплутати цифри при передачі даних і випадково не збільшити свої витрати, потрібно розрізняти індекси свого приладу. Позначки на найпопулярніших лічильниках різняться:

GAMA : індекс "15.8.2" означає тариф "день", "15.8.1" - тариф "ніч", а "15.8.0" показує загальний обсяг спожитої енергії.

: індекс "15.8.2" означає тариф "день", "15.8.1" - тариф "ніч", а "15.8.0" показує загальний обсяг спожитої енергії. NIK : денний тариф позначається індексами "1.8.2", "15.8.2" або "Т22". Нічний - "1.8.1", "15.8.1" або "Т21". Загальна сума кіловатів: "1.8.0", "15.8.0" або "Т2".

: денний тариф позначається індексами "1.8.2", "15.8.2" або "Т22". Нічний - "1.8.1", "15.8.1" або "Т21". Загальна сума кіловатів: "1.8.0", "15.8.0" або "Т2". MTX: індекс "1.8.2" - це "день", "1.8.1" - "ніч", а "1.8.0" - загальний обсяг.

Саме ці показники потрібно передавати оператору системи розподілу щомісяця у визначені терміни.

Якщо цифри на екрані здаються аномально малими або надто великими, слід одразу звернутися до компанії-оператора для перевірки.