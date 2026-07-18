Економія до 50%: як працює двозонний лічильник на електроенергію

Двозонні електролічильники дозволяють українцям зменшити суми у платіжках за світло вдвічі. Проте для цього важливо правильно знімати та передавати показання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Головне:
На відміну від звичайних приладів, двозонний лічильник фіксує не лише загальний обсяг спожитої електроенергії, а й точний час її використання.
Завдяки цьому споживачі сплачують лише половину вартості за те світло, яке було використане у нічний час - із 23:00 до 07:00.
На екрані такого лічильника з інтервалом у 10 секунд по черзі відображаються три ключові параметри: показання за тарифами "день" і "ніч", а також загальний обсяг використаної енергії.
Щоб не сплутати цифри при передачі даних і випадково не збільшити свої витрати, потрібно розрізняти індекси свого приладу. Позначки на найпопулярніших лічильниках різняться:
Саме ці показники потрібно передавати оператору системи розподілу щомісяця у визначені терміни.
Якщо цифри на екрані здаються аномально малими або надто великими, слід одразу звернутися до компанії-оператора для перевірки.
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