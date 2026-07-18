Экономия до 50%: как работает двухзонный счетчик на электроэнергию

Двухзонные электросчетчики позволяют украинцам уменьшить суммы в платежках за свет вдвое. Однако для этого важно правильно снимать и передавать показания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Главное:
В отличие от обычных приборов двухзонный счетчик фиксирует не только общий объем потребленной электроэнергии, но и точное время ее использования.
Благодаря этому потребители платят только половину стоимости за тот свет, который был использован в ночное время - с 23:00 до 07:00.
На экране такого счетчика с интервалом в 10 секунд поочередно отображаются три ключевых параметра: показания по тарифам "день" и "ночь", а также общий объем потребляемой энергии.
Чтобы не спутать цифры при передаче данных и случайно не увеличить свои расходы, нужно различать индексы прибора. Отметки на самых популярных счетчиках отличаются:
Именно эти показатели следует передавать оператору системы распределения ежемесячно в определенные сроки.
Если цифры на экране кажутся аномально малыми или слишком большими, следует обратиться к компании-оператору для проверки.
Напомним, ранее РБК-Украина подробно объясняла, кто из украинцев имеет право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг.
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