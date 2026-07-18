Экономия до 50%: как работает двухзонный счетчик на электроэнергию

Главное: Принцип экономии: За электроэнергию, потребленную в ночное время (с 23:00 до 07:00), потребители платят только половину тарифа.

За электроэнергию, потребленную в ночное время (с 23:00 до 07:00), потребители платят только половину тарифа. Три показателя на экране: Прибор каждые 10 секунд показывает объем потребления по тарифу "день", тарифу "ночь" и общее количество киловатт.

Прибор каждые 10 секунд показывает объем потребления по тарифу "день", тарифу "ночь" и общее количество киловатт. Разница в индексах: Чтобы не спутать данные при передаче, важно обращать внимание на коды на экране.

Чтобы не спутать данные при передаче, важно обращать внимание на коды на экране. Передача и контроль: Данные нужно передавать ежемесячно, а если обнаружили аномально малые или большие цифры, сразу обращайтесь к оператору.

Как работает экономия на электроэнергии

В отличие от обычных приборов двухзонный счетчик фиксирует не только общий объем потребленной электроэнергии, но и точное время ее использования.

Благодаря этому потребители платят только половину стоимости за тот свет, который был использован в ночное время - с 23:00 до 07:00.

Как правильно снимать показания

На экране такого счетчика с интервалом в 10 секунд поочередно отображаются три ключевых параметра: показания по тарифам "день" и "ночь", а также общий объем потребляемой энергии.

Чтобы не спутать цифры при передаче данных и случайно не увеличить свои расходы, нужно различать индексы прибора. Отметки на самых популярных счетчиках отличаются:

GAMA: индекс "15.8.2" означает тариф "день", "15.8.1" – тариф "ночь", а "15.8.0" показывает общий объем потребленной энергии.

индекс "15.8.2" означает тариф "день", "15.8.1" – тариф "ночь", а "15.8.0" показывает общий объем потребленной энергии. NIK: дневной тариф обозначается индексами "1.8.2", "15.8.2" или "Т22". Ночной – "1.8.1", "15.8.1" или "Т21". Общая сумма киловатт: "1.8.0", "15.8.0" или "Т2".

дневной тариф обозначается индексами "1.8.2", "15.8.2" или "Т22". Ночной – "1.8.1", "15.8.1" или "Т21". Общая сумма киловатт: "1.8.0", "15.8.0" или "Т2". MTX: индекс "1.8.2" - это "день", "1.8.1" - "ночь", а "1.8.0" - общий объем.

Именно эти показатели следует передавать оператору системы распределения ежемесячно в определенные сроки.

Если цифры на экране кажутся аномально малыми или слишком большими, следует обратиться к компании-оператору для проверки.