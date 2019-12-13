Экономисты рассчитали стоимость новогоднего стола

Стоимость новогоднего стола 2020 года для украинской семьи из четырех человек повысится по сравнению с прошлым годом на 5,6% и составит 1620,70 грн. Об этом свидетельствуют расчеты, сделанные Национальным научным центром "Институт аграрной экономики".

Для оценки было взято новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и прочее.

По расчетам ученых, 3 кг салата "Оливье" традиционной рецептуры обойдется в 140 грн. Это на 7,9% больше, чем при праздновании нового 2019 года. Самыми дорогими ингредиентами блюда являются колбаса - 58,50 грн за 0,5 кг, 0,5 кг зеленого горошка - 27 грн, 6 яиц - 13,39 грн и 180 г майонеза - 10,80 грн. Еще в 30,40 грн обойдутся лук, морковь, картофель и соленые огурцы.

Немного дешевле - 120,22 грн - будет стоить салат "Сельдь под шубой" (1,5 кг). Это лишь на 1,6% больше, чем "шуба" Нового 2019 года.

Не намного возрастут расходы и на мясные продукты. По полкило нарезки из сырокопченой колбасы "Салями" и копченой подчеревины будут стоить, в среднем по 80 грн, биток из свинины свежий - 82,50 грн. За 1 кг филе куриного свежего придется заплатить, в среднем, 120 грн. В целом стоимость 2,5 кг мясных продуктов на новогоднем столе составит 362,50 грн.

Традиционный для украинского стола сельдь (0,5 кг филе) обойдется в 100 грн, твердый сыр (300 г) - 60 грн и пачка масла сливочного (200 г) - 34 грн.

Стоимость овощей на новогоднем столе составит в среднем 181,71 грн. Картошка (2 кг) будет стоить в этом году 27,62 грн, грибы (1 кг) - 49 грн, перец сладкий (0,5 кг) - 52,50 грн, огурцы свежие (0,5 кг) - 19,67 грн, помидоры свежие (1 кг) - 32,92 грн.

Фрукты на праздничном столе обойдутся в 93 грн. За 2 кг мандаринов - 60 грн, 1 кг бананов обойдется в среднем в 25 грн, лимон (200 г) - 8 грн.

Батон белого хлеба (1 кг) будет стоить 22,57 грн, а шоколадные конфеты - 170 грн за 1 кг.

Бутылка шампанского "Артемовское" (0,75 л) обойдется в 100 грн. В полтора раза больше - 160 грн - придется заплатить за бутылку (0,5 л) коньяка "Шабо" 5-летней выдержки.

Безалкогольные напитки обойдутся в 76,60 грн. За 2 л сока "Садочок" придется заплатить 38,30 грн, за воду "Моршинская" (1,5 л) - 11,30 грн, за сладкую воду "Живчик" (2 л) - 27 грн.

Расчет стоимости новогоднего стола в 2020 году сделан Национальным научным центром "Институт аграрной экономики" на основе данных Государственной службы статистики Украины, мониторинга розничных цен на городских рынках и в супермаркетах в среднем по регионам по состоянию на 6 декабря 2019 года.

Напомним, средняя стоимость пасхальной корзины в 2019 году составила около 532 грн, что на 26 грн, то есть на 5,1% больше, чем в прошлом году.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, за январь-ноябрь 2019 года больше всего подорожали картофель, яблоки и гречка. С начала года цены на картофель выросли на 77,0% до 14,1 грн за кг, яблоки выросли на 76,5% до 16,3 грн за кг, на крупу гречневую - на 66,8% до 27,2 грн за кг.