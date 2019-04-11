Экономисты назвали стоимость пасхальной корзины

Фото: пасхальная корзина (РБК-Украина)

Самой дорогой составляющей будут мясные продукты

Средняя стоимость пасхальной корзины в 2019 году составит около 532 грн, что на 26 грн, то есть на 5,1% больше, чем в прошлом году. Об этом свидетельствуют розрахунки Национального научного центра "Институт аграрной экономики".

По данным центра, стоимость основной составляющей - пасхи домашней выпечки - составит около 85 грн за 1 кг. В магазинах и супермаркетах готовая пасха обойдется дороже, ведь ее цена зависит от составляющих и выпечки.

Самыми дорогими составляющими праздничной корзины в этом году традиционно будут мясные продукты: домашняя колбаса (0,5 кг) - 104 грн (190-230 грн за 1 кг) и буженина (0,5 кг) - 98 грн из расчета 195-220 грн за 1 кг. По сравнению с 2018 годом стоимость буженины увеличилась в среднем по Украине на 4,3%, а домашней колбасы - на 2%.

Сало (0,5 кг) обойдется в 35 грн из расчета 60-115 грн за 1 кг.

Среди молочных продуктов больше всего придется заплатить за твердый сыр (0,5 кг) - 71 грн (135-162 грн за 1 кг) и сливочное масло (0,5 кг) - 70 грн (128-184 грн за 1 кг). Мягкий сыр (0,5 кг) обойдется примерно в 32 грн (60-85 грн за 1 кг).

Самыми дешевыми составляющими будут яйца (10 шт.) - 24 грн. (23-25 грн за десяток в зависимости от категории) и хрен (250 г) - 12 грн, цена на который осталась на уровне прошлого года - 9-14 грн.

В случае наполнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино, - ее стоимость вырастет до 711 грн. Это на 51 грн, или на 7,7% больше стоимости корзины такого же состава в 2018 году.

За бутылку церковного вина "Кагор" в среднем придется заплатить еще 118 грн (80-135 грн за бутылку).

Как сообщало РБК-Украина, потребительские цены в Украине в марте 2019 года по сравнению с февралем, выросли на 0,9%. По данным Государственной службы статистики, с начала года цены в Украине выросли на 2,4%. Однако в годовом измерении (к марту 2018 года) инфляция замедлилась до 8,6%.

Напомним, в 2019 году Пасха выпадает на воскресенье, 28 апреля. Согласно решению Кабмина, украинцы будут отдыхать на праздники пять дней подряд - с 27 апреля до 1 мая.