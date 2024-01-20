Економіст вказала на несподіваний факт щодо рівня зарплат в Україні

Зарплати в Україні зросли 2023 року. Це збільшення стало несподіваним навіть для економістів, які були більш песимістичні у своїх прогнозах.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла доктор економічних наук, завідувачка відділу досліджень рівня життя населення Інституту демографії та соціальних досліджень Людмила Черенько.

"Економіку вдалося втримати - це означає, що заробітні плати зросли навіть в реальному вимірі порівняно з 2022 роком, а в номінальному зросли суттєво. Ніхто не очікував такого зростання", - констатувала вона.

Що стосується соціальних трансфертів, то, як зазначила економіст, завдяки допомозі західних партнерів бюджет вдається утримувати вже два роки, а основний тягар бюджету, крім війни, - це пенсії.

"Те, що пенсії виплачуються вчасно і навіть іде певна індексація періодично, мінімальна пенсія підвищується – це завдяки тому, що більш-менш стабілізовано бюджет", - додала Черенько.

Крім того, за її словами, внутрішньо переміщеним особам дуже сильно допомагають міжнародні організації - вони запроваджують свої додаткові виплати для ВПО.

"Не треба забувати про людей, які виїхали за кордон і там отримують кошти у вигляді різних соціальних виплат, допомоги на проживання. Це все разом трохи зняло напругу зі статей бюджету", - резюмувала вона.

Зарплата в Україні

Уряд прогнозує, що у 2023 році номінальна зарплата становитиме 18 527 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 10,1%. У 2024 році зарплата становитиме 21 809 гривень, а скоригована на інфляцію зросте на 8,5%.

Крім того, уряд очікує, що зарплата становитиме 25 732 гривень у 2025 році та 30 260 гривень у 2026 році.

Якщо брати прогнозний курс МВФ, доларова зарплата українців у 2024 році становитиме 527 доларів та перевищить рівень довоєнного 2021 року (514 доларів). У 2025 році вона становитиме 559 доларів, у 2026 році - 619 доларів.