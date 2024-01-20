Экономист указала на неожиданный факт, касающийся уровня зарплат в Украине

Зарплаты в Украине выросли в 2023 году. Это увеличение стало неожиданным даже для экономистов, которые были более пессимистичны в своих прогнозах.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала доктор экономических наук, заведующая отделом исследований уровня жизни населения Института демографии и социальных исследований Людмила Черенько.

"Экономику удалось удержать - это означает, что заработные платы выросли даже в реальном измерении по сравнению с 2022 годом, а в номинальном выросли существенно. Никто не ожидал такого роста", - констатировала она.

Что касается социальных трансфертов, то, как отметила экономист, благодаря помощи западных партнеров бюджет удается удерживать уже два года, а основное бремя бюджета, кроме войны, - это пенсии.

"То, что пенсии выплачиваются вовремя и даже идет определенная индексация периодически, минимальная пенсия повышается – это благодаря тому, что более или менее стабилизирован бюджет", - добавила Черенько.

Кроме того, по ее словам, внутренне перемещенным лицам очень сильно помогают международные организации – они вводят свои дополнительные выплаты для ВПЛ.

"Не нужно забывать о людях, выехавших за границу и там получающих средства в виде различных социальных выплат, пособий на проживание. Это все вместе немного сняло напряжение со статей бюджета", - резюмировала она.

Зарплата в Украине

Правительство прогнозирует, что в 2023 году номинальная зарплата составит 18527 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 10,1%. В 2024 году зарплата составит 21 809 гривен, а скорректированная на инфляцию вырастет на 8,5%.

Кроме того, правительство ожидает, что зарплата составит 25732 гривен в 2025 году и 30260 гривен в 2026 году.

Если брать прогнозный курс МВФ, долларовая зарплата украинцев в 2024 году составит 527 долларов и превысит уровень довоенного 2021 года (514 долларов). В 2025 году она составит 559 долларов, в 2026 году – 619 долларов.