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"Економіка зупиниться": в уряді Польщі прогнозують колапс без українців

13:53 12.08.2026 Ср
2 хв
У польському МВС розкритикували заклики депортувати деяких українських громадян
aimg Юлія Капітонова
Фото: Внесок українців у функціонування польської економіки дійсно суттєвий (Getty Images)

Влада Польщі та її громадяни повинні чітко усвідомлювати важливість діяльності українців для функціонування економіки країни.

З такою заявою виступив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дущик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.

Посадовець звернув увагу на те, що українці активно залучені до багатьох секторів польської економіки.

За словами Дущика, вони фактично заповнюють прогалини на ринку праці, а це означає, що певна частина економіки Польщі дійсно критично залежить від українських біженців.

"Загалом, це українці, які живуть у Польщі, і нам потрібно повторювати це дедалі частіше. Бо якщо одного дня у нас буде така ситуація, коли всі українці об'єднаються і не підуть на роботу, польська економіка зупиниться", - попередив заступник міністра.

На цьому тлі він також висловив незгоду з пропозицією партії "Право і справедливість", яка почала закликати до депортації непрацюючих українських чоловіків призовного віку.

"Насправді ті, хто не працює в Польщі, - це люди, які доглядають за своїми дітьми з інвалідністю, або поранені на фронті, які проходять реабілітацію в Польщі", - нагадав Дущик.

Він також озвучив прогноз, що після завершення війни до України повернеться не така вже й велика кількість її громадян. Однак додав, що ніхто наразі не знає, як розвиватимуться події.

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