"Экономика остановится": в правительстве Польши прогнозируют коллапс без украинцев

Власти Польши и ее граждане должны осознавать важность украинских работников в функционировании экономики страны.
С таким заявлением выступил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Дущик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News.
Чиновник обратил внимание на то, что украинцы активно вовлечены во многие сектора польской экономики.
По словам Дущика, они фактически восполняют пробелы на рынке труда, а это значит, что часть экономики Польши действительно критически зависит от украинских беженцев.
"В общем, это украинцы, которые живут в Польше, и нам нужно повторять это все чаще. Если однажды у нас будет такая ситуация, когда все украинцы объединятся и не пойдут на работу, польская экономика остановится", - предупредил замминистра.
На этом фоне он также выразил несогласие с предложением партии "Право и справедливость", которая начала призывать к депортации неработающих украинских мужчин призывного возраста.
"На самом деле те, кто не работает в Польше, - это люди, которые ухаживают за своими детьми с инвалидностью или раненые на фронте, которые проходят реабилитацию в Польше", - напомнил Дущик.
Он также озвучил прогноз, что после завершения войны в Украину вернется не такое уж большое количество ее граждан. Однако добавил, что никто пока не знает, как будут развиваться события.
Напомним, результаты нового опроса указывают на то, что большинство поляков поддерживают депортацию безработных украинских мужчин.
Также стало известно, что в июне количество украинцев под временной защитой в Польше сократилось на несколько тысяч человек.
Кроме того, ранее СМИ выяснили, выступает ли Варшава за исключение части украинцев из системы временной защиты.