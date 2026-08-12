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Більшість поляків підтримує депортацію безробітних українських чоловіків, - опитування

11:30 12.08.2026 Ср
1 хв
Польща розглядає депортацію в Україну чоловіків призовного віку
aimg Тетяна Степанова
Більшість поляків підтримує депортацію безробітних українських чоловіків, - опитування Фото: більшість поляків підтримує депортацію безробітних українських чоловіків (Getty Images)
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Майже 70% поляків підтримують ідею щодо депортації з країни безробітних українських чоловіків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування IBRiS для газети Rzeczpospolita.

Згідно з результатами опитування, 67,2 % поляків підтримують ідею депортації українських чоловіків, які не мають легальної роботи у Польщі. Проти - 23,4 % респондентів.

Зазначається, що підтримка цього рішення зростає з віком. Серед наймолодших (18-29 років) його позитивно оцінюють 43 % опитаних, тоді як у групі п’ятдесятирічних - аж 80 %. Віруючі люди частіше підтримують пропозицію "ПіС", ніж невіруючі.

Дослідження було проведено одразу після оприлюднення пропозиції партії "Право і справедливість", 7-8 серпня, серед групи з понад тисячі осіб.

Нагадаємо, нещодавно у Польщі опозиційна партія "Право і Справедливість" виступила з ідеєю депортувати українських чоловіків призовного віку, які не працюють у країні легально.

За оновленими даними Євростату, у червні кількість українців під тимчасовим захистом у Польщі скоротилася на 6 335 осіб, або 0,7%.

Водночас Польща залишається однією з країн ЄС, де перебуває найбільше українців. Станом на кінець червня там під тимчасовим захистом були 961 170 громадян України.

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