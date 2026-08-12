Більшість поляків підтримує депортацію безробітних українських чоловіків, - опитування

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати опитування IBRiS для газети Rzeczpospolita .

Згідно з результатами опитування, 67,2 % поляків підтримують ідею депортації українських чоловіків, які не мають легальної роботи у Польщі. Проти - 23,4 % респондентів.

Зазначається, що підтримка цього рішення зростає з віком. Серед наймолодших (18-29 років) його позитивно оцінюють 43 % опитаних, тоді як у групі п’ятдесятирічних - аж 80 %. Віруючі люди частіше підтримують пропозицію "ПіС", ніж невіруючі.

Дослідження було проведено одразу після оприлюднення пропозиції партії "Право і справедливість", 7-8 серпня, серед групи з понад тисячі осіб.