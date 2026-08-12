"Економіка зупиниться": в уряді Польщі прогнозують колапс без українців
Влада Польщі та її громадяни повинні чітко усвідомлювати важливість діяльності українців для функціонування економіки країни.
З такою заявою виступив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мачей Дущик, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Polsat News.
Посадовець звернув увагу на те, що українці активно залучені до багатьох секторів польської економіки.
За словами Дущика, вони фактично заповнюють прогалини на ринку праці, а це означає, що певна частина економіки Польщі дійсно критично залежить від українських біженців.
"Загалом, це українці, які живуть у Польщі, і нам потрібно повторювати це дедалі частіше. Бо якщо одного дня у нас буде така ситуація, коли всі українці об'єднаються і не підуть на роботу, польська економіка зупиниться", - попередив заступник міністра.
На цьому тлі він також висловив незгоду з пропозицією партії "Право і справедливість", яка почала закликати до депортації непрацюючих українських чоловіків призовного віку.
"Насправді ті, хто не працює в Польщі, - це люди, які доглядають за своїми дітьми з інвалідністю, або поранені на фронті, які проходять реабілітацію в Польщі", - нагадав Дущик.
Він також озвучив прогноз, що після завершення війни до України повернеться не така вже й велика кількість її громадян. Однак додав, що ніхто наразі не знає, як розвиватимуться події.
Нагадаємо, результати нового опитування вказують на те, що більшість поляків підтримує депортацію безробітних українських чоловіків.
Також стало відомо, що в червні кількість українців під тимчасовим захистом у Польщі скоротилася на кілька тисяч осіб.
Окрім того, раніше ЗМІ з'ясували, чи виступає Варшава за виключення частини українців із системи тимчасового захисту.