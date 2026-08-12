"Экономика остановится": в правительстве Польши прогнозируют коллапс без украинцев

С таким заявлением выступил заместитель министра внутренних дел Польши Мачей Дущик, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Чиновник обратил внимание на то, что украинцы активно вовлечены во многие сектора польской экономики.

По словам Дущика, они фактически восполняют пробелы на рынке труда, а это значит, что часть экономики Польши действительно критически зависит от украинских беженцев.

"В общем, это украинцы, которые живут в Польше, и нам нужно повторять это все чаще. Если однажды у нас будет такая ситуация, когда все украинцы объединятся и не пойдут на работу, польская экономика остановится", - предупредил замминистра.

На этом фоне он также выразил несогласие с предложением партии "Право и справедливость", которая начала призывать к депортации неработающих украинских мужчин призывного возраста.

"На самом деле те, кто не работает в Польше, - это люди, которые ухаживают за своими детьми с инвалидностью или раненые на фронте, которые проходят реабилитацию в Польше", - напомнил Дущик.

Он также озвучил прогноз, что после завершения войны в Украину вернется не такое уж большое количество ее граждан. Однако добавил, что никто пока не знает, как будут развиваться события.