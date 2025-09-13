Економіка війни: Шмигаль назвав ціну виживання України у 2026 році

Якщо війна триватиме, то Україна потребуватиме щонайменше 120 млрд доларів у наступному році на військові видатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони Дениса Шмигаля на Щорічній конференції YES 2025, організованій Фондом Віктора Пінчука.

За його словам, на наступний рік Україні треба не набагато менше 120 млрд доларів, навіть якщо війна припиниться.

"Якщо війна припиниться, нам знадобиться не набагато менша сума, щоб просто поповнити наші запаси. Просто щоб підтримувати нашу армію в належному стані у разі вторинної агресії з боку Росії", - відзначив Шмигаль.

Наразі економіка війни така, що, якщо Україна витрачає менше, ніж Росія, то платить своїми територіями та життям людей, підкреслив він.

Як змусити Путіна припинити війну

За словами міністра, Україна вже може виробляти достатньо військового обладнання для свого захисту та захисту Європи.

"Ми винаходимо та запроваджуємо нові технології. Ми просимо (у партнерів, - ред.) прості речі. Нам потрібно достатньо дронів, нам потрібно достатньо грошей, щоб їх виробляти. Ми не просимо нічого екстраординарного", - пояснив він.

На його думку, Україна разом з партнерами мають створити умови, за яких Путін захоче припинити війну. А це можливо у разі продовження ударів, зокрема українськими далекобійними дронами, по російській території.

"Що потрібно, щоб завершити війну? Сильна українська армія, достатньо обладнання та зброї і сильні вторинні санкції. Це те, про що ми просимо партнерів", - додав Шмигаль.

Він також вважає, що після війни мають бути створені умови, за яких агресор не наважиться на повторний напад на Україну. І лише після цього відкриється дипломатичний шлях, щоб повернути окуповані території та закрити кордони від подальшої агресії РФ.