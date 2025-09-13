ua en ru
Экономика войны: Шмыгаль назвал цену выживания Украины в 2026 году

Киев, Суббота 13 сентября 2025 20:05
UA EN RU
Экономика войны: Шмыгаль назвал цену выживания Украины в 2026 году Фото: министр обороны Денис Шмыгаль (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Данила Крамаренко, Ростислав Шаправский

Если война будет продолжаться, то Украине понадобится не менее 120 млрд долларов в следующем году на военные расходы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Дениса Шмыгаля на Ежегодной конференции YES 2025, организованной Фондом Виктора Пинчука.

По его словам, на следующий год Украине нужно не намного меньше 120 млрд долларов, даже если война прекратится.

"Если война прекратится, нам понадобится не намного меньшая сумма, чтобы просто пополнить наши запасы. Просто чтобы поддерживать нашу армию в надлежащем состоянии в случае вторичной агрессии со стороны России", - отметил Шмыгаль.

Сейчас экономика войны такова, что, если Украина тратит меньше, чем Россия, то платит своими территориями и жизнями людей, подчеркнул он.

Как заставить Путина прекратить войну

По словам министра, Украина уже может производить достаточно военного оборудования для своей защиты и защиты Европы.

"Мы изобретаем и внедряем новые технологии. Мы просим (у партнеров, - ред.) простые вещи. Нам нужно достаточно дронов, нам нужно достаточно денег, чтобы их производить. Мы не просим ничего экстраординарного", - пояснил он.

По его мнению, Украина вместе с партнерами должны создать условия, при которых Путин захочет прекратить войну. А это возможно в случае продолжения ударов, в частности украинскими дальнобойными дронами, по российской территории.

"Что нужно, чтобы завершить войну? Сильная украинская армия, достаточно оборудования и оружия и сильные вторичные санкции. Это то, о чем мы просим партнеров", - добавил Шмыгаль.

Он также считает, что после войны должны быть созданы условия, при которых агрессор не решится на повторное нападение на Украину. И только после этого откроется дипломатический путь, чтобы вернуть оккупированные территории и закрыть границы от дальнейшей агрессии РФ.

Напомним, ранее Bloomberg написал, что потребности Украины в финансировании на 2026 и 2027 годы могут оказаться гораздо выше, чем сейчас оценивают в Киеве, примерно на 10-20 млрд долларов.

А из-за затягивания российско-украинской войны МВФ уже начал обсуждение новой программы для Украины.

Министерство обороны Украины Денис Шмыгаль Война в Украине
