Економіка України загальмувала: в уряді назвали причини

Нагадаємо, в грудні 2024 року зростання ВВП України оцінюється Мінекономіки на рівні 1,7%. Усього за рік ВВП зріс на 3,6% порівняно зі зростанням на 5,5% у 2023 році.

НБУ в січні погіршив прогноз зростання валового внутрішнього валового продукту України у 2025 році з 4,3% до 3,6%. На це вплинула переоцінка потенційного ВВП через подальші втрати виробничих факторів та триваючий вплив обстрілів.

Уряд України влітку 2024 року значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.