Экономика Украины затормозила: в правительстве назвали причины

Как отметили в министерстве, замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров.

Перерабатывающая отрасль, внутренняя торговля и строительство продолжали демонстрировать положительную динамику. В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства.

"Также зафиксировано падение в добывающей отрасли и на транспорте. Причины - остановка работы шахт в Донецкой области, которые размещены на линии соприкосновения. Также наблюдались сбои в поставках электроэнергии из-за массированных ракетных атак", - говорится в сообщении.