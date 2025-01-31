Економіка України зростатиме повільніше: оновлений прогноз НБУ
НБУ погіршив прогноз зростання валового внутрішнього валового продукту України у 2025 році з 4,3% до 3,6%. На це вплинула переоцінка потенційного ВВП через подальші втрати виробничих факторів та триваючий вплив обстрілів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (січень 2025 року).
На 2026 рік прогноз погіршений з 4,6% до 4,0%. Очікується, що у 2027 році економіка зросте на 4,2%.
Як зазначається у звіті, протягом 2024 року економіка відновлювалася завдяки успішній адаптації до складних умов війни. Однак відновлення поступово сповільнювалося внаслідок загострення безпекової ситуації, порівняно слабкого зовнішнього попиту й нижчого врожаю. У результаті оцінку зростання реального ВВП за рік було погіршено до 3,4% (прогнозувалося 4,0%).
За прогнозом НБУ, у 2025-2027 роках темпи росту реального ВВП пришвидшаться завдяки подальшому пожвавленню приватного споживання на тлі збільшення доходів домогосподарств та інвестицій у відбудову.
"Реальний ВВП наразі є близьким до потенційного рівня і залишатиметься близьким до нього і надалі. Потенційний ВВП зростатиме завдяки підвищенню продуктивності виробництва. Проте темпи зростання стримуватимуться дефіцитом робочої сили та обмеженістю інвестицій у виробничий капітал", - йдеться в документі.
За даними НБУ, основну роль у підтримці економіки й надалі відіграють бюджетні стимули, однак роль приватного сектору зростатиме.
Прогнози щодо економіки України
Нагадаємо, у 2022 році ВВП України впав на 28,8%, після чого у 2023 році зріс на 5,3%.
Уряд України значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.
Крім того, Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз щодо зростання економіки України. МВФ очікує, що війна триватиме до кінця 2025 року. На 2025 рік прогноз знижений до 2,5% із 6,5%. Зростання прискориться лише у 2026 році - до 5,3%.