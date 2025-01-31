Економіка України зростатиме повільніше: оновлений прогноз НБУ

НБУ погіршив прогноз зростання валового внутрішнього валового продукту України у 2025 році з 4,3% до 3,6%. На це вплинула переоцінка потенційного ВВП через подальші втрати виробничих факторів та триваючий вплив обстрілів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (січень 2025 року).

На 2026 рік прогноз погіршений з 4,6% до 4,0%. Очікується, що у 2027 році економіка зросте на 4,2%.



Як зазначається у звіті, протягом 2024 року економіка відновлювалася завдяки успішній адаптації до складних умов війни. Однак відновлення поступово сповільнювалося внаслідок загострення безпекової ситуації, порівняно слабкого зовнішнього попиту й нижчого врожаю. У результаті оцінку зростання реального ВВП за рік було погіршено до 3,4% (прогнозувалося 4,0%).

За прогнозом НБУ, у 2025-2027 роках темпи росту реального ВВП пришвидшаться завдяки подальшому пожвавленню приватного споживання на тлі збільшення доходів домогосподарств та інвестицій у відбудову.

"Реальний ВВП наразі є близьким до потенційного рівня і залишатиметься близьким до нього і надалі. Потенційний ВВП зростатиме завдяки підвищенню продуктивності виробництва. Проте темпи зростання стримуватимуться дефіцитом робочої сили та обмеженістю інвестицій у виробничий капітал", - йдеться в документі.

За даними НБУ, основну роль у підтримці економіки й надалі відіграють бюджетні стимули, однак роль приватного сектору зростатиме.

Прогнози щодо економіки України

Нагадаємо, у 2022 році ВВП України впав на 28,8%, після чого у 2023 році зріс на 5,3%.