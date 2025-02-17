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Це було лише питання часу: у Мінекономіки назвали головну причину стрибка цін в Україні

Україна, Понеділок 17 лютого 2025 09:41
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Це було лише питання часу: у Мінекономіки назвали головну причину стрибка цін в Україні Фото: Споживчі ціни в Україні зростають через подорожчання електроенергії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Головною причиною прискорення зростання цін в Україні було підвищення тарифів електроенергію після російських атак. Додатковим чинником був поганий врожай 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Моніторинг основних подій в економіці України (грудень 2024) Мінекономіки.

Як зазначили в міністерстві, в цілому впродовж 2024 року цінова динаміка була прийнятною і "прискорення інфляції до 12% річних наприкінці року було лише питанням часу зважаючи, що війна триває і завдає колосальних збитків економіці".

"Тому після чергової атаки й руйнувань вітчизняної енергетики воєнна природа інфляції почала не лише домінувати на ринку, а й стимулювати цінове зростання. У підсумку інфляційна динаміка вийшла за межі цілі Національного банку (5%), саме через попереднє подорожчання електроенергії (зростання витрат)", - вважають у Мінекономіки.

Додатково на ціни тиснула також і менша пропозиція деяких продуктів через вплив несприятливих погодних умов на врожайність сільгоспкультур, йдеться в моніторингу.

Це було лише питання часу: у Мінекономіки назвали головну причину стрибка цін в Україні

У моніторингу також зазначається, що за попередніми оцінками Мінекономіки, у 2024 році ВВП України зріс на 3,6% [±0,5%] (порівняно зі зростанням на 5,5% у 2023 році).

Це було лише питання часу: у Мінекономіки назвали головну причину стрибка цін в Україні

Нагадаємо, за даними Держстату, споживчі ціни в Україні в січні 2025 року зросли на 1,2%. Річна інфляція прискорилася до 12,9% порівняно з 12,0% у грудні 2024 року.

НБУ очікує, що в перші місяці 2025 року інфляція, ймовірно, зростатиме через вплив як тимчасових чинників, зокрема ефектів низьких торішніх врожаїв, так і фундаментальних, насамперед тиску з боку виробничих витрат бізнесу.

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