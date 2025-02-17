Економіка України загальмувала: в уряді назвали причини

Зростання валового внутрішнього продукту в України в січні 2025 року оцінюється в 1,5%. Це менше, ніж в грудні (1,7%).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Мінекономіки.

"Також зафіксовано падіння у видобувній галузі та на транспорті. Причини — зупинка роботи шахт у Донецькій області, які розміщені на лінії зіткнення. Також спостерігались збої у постачанні електроенергії через масовані ракетні атаки", - йдеться в повідомленні.

Переробна галузь, внутрішня торгівля та будівництво продовжували демонструвати позитивну динаміку. Водночас в сільському господарстві спостерігається зниження виробництва тваринницької продукції через збільшення собівартості її виробництва.

Як зазначили в міністерстві, уповільнення темпів зростання економіки у січні відбулося через зменшення активності експортерів.

Нагадаємо, в грудні 2024 року зростання ВВП України оцінюється Мінекономіки на рівні 1,7%. Усього за рік ВВП зріс на 3,6% порівняно зі зростанням на 5,5% у 2023 році.

НБУ в січні погіршив прогноз зростання валового внутрішнього валового продукту України у 2025 році з 4,3% до 3,6%. На це вплинула переоцінка потенційного ВВП через подальші втрати виробничих факторів та триваючий вплив обстрілів.

Уряд України влітку 2024 року значно погіршив прогноз зростання економіки України у 2025 році до 2,7%. Раніше очікувалося зростання на 6,8%.