Экономика Украины затормозила: в правительстве назвали причины
Рост валового внутреннего продукта в Украине в январе 2025 года оценивается в 1,5%. Это меньше, чем в декабре (1,7%).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Как отметили в министерстве, замедление темпов роста экономики в январе произошло из-за уменьшения активности экспортеров.
Перерабатывающая отрасль, внутренняя торговля и строительство продолжали демонстрировать положительную динамику. В то же время в сельском хозяйстве наблюдается снижение производства животноводческой продукции из-за увеличения себестоимости ее производства.
"Также зафиксировано падение в добывающей отрасли и на транспорте. Причины - остановка работы шахт в Донецкой области, которые размещены на линии соприкосновения. Также наблюдались сбои в поставках электроэнергии из-за массированных ракетных атак", - говорится в сообщении.
Напомним, в декабре 2024 года рост ВВП Украины оценивается Минэкономики на уровне 1,7%. Всего за год ВВП вырос на 3,6% по сравнению с ростом на 5,5% в 2023 году.
НБУ в январе ухудшил прогноз роста валового внутреннего валового продукта Украины в 2025 году с 4,3% до 3,6%. На это повлияла переоценка потенциального ВВП из-за дальнейших потерь производственных факторов и продолжающееся влияние обстрелов.
Правительство Украины летом 2024 года значительно ухудшило прогноз роста экономики Украины в 2025 году до 2,7%. Ранее ожидался рост на 6,8%.