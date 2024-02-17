Економіка України та її союзників у 25 разів сильніша, ніж у Росії, - голова МЗС Британії

Кемерон заявив, що хоче, аби союзники України робили більше, щоб допомогти перемогти Росію й "перевершити" режим російського диктатора Володимира Путіна.

"Що я чітко усвідомлюю, так це те, що Британія абсолютно лідирує в наданні підтримки (Україні, - ред.). Вона першою надала стільки різних систем озброєння і, звичайно, першою надала нові гарантії безпеки Україні. Тепер інші слідують за нею. Але найбільше... подивіться, що мають союзники України. Якщо скласти наші економіки, то ми перевершуємо Росію 25 до одного. Ми маємо можливість надати їм дипломатичну, військову, економічну, моральну підтримку. Ми просто повинні зробити так, щоб ця різниця була відчутною", - заявив міністр.

Говорячи про допомогу Україні, Кемерон відзначив, що союзники роблять недостатньо для цього. Він наголосив на тому, що Британія робить усе можливе, а також Європейський союз проголосував за свій пакет. Тепер, як він відзначив, необхідно, аби Конгрес США зробив аналогічний крок.

"Якщо всі ці три речі вишикуються в лінію, я думаю, що це матиме реальні наслідки і продемонструє Путіну, що він не може чекати, поки ми вийдемо. Він не виграє, випробовуючи наше терпіння", - додав міністр.

Допомога Україні від США

Минулого року президент США Джо Байден запросив у Конгресу виділити понад 100 млрд доларів на допомогу Україні, Ізраїлю та Тайваню, а також охорону американського кордону. Республіканці відмовилися підтримувати ініціативу. Вони вимагали більш жорстких заходів щодо охорони кордонів. Таким чином, допомога Україні стала залежною від позиції членів Республіканської партії.

Нещодавно у Сенаті США почали розглядати законопроєкт з допомогою Україні, Ізраїлю та Тайваню без грошей для кордону. Вже 3 лютого, його підтримали сенатори.

Для того, щоб законопроєкт набув чинності, він ще має пройти Палату представників і бути підписаний президентом Джо Байденом.