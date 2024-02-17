Экономика Украины и ее союзников в 25 раз сильнее, чем у России, - глава МИД Британии

Кэмерон заявил, что хочет, чтобы союзники Украины делали больше, чтобы помочь победить Россию и "превзойти" режим российского диктатора Владимира Путина.

"Что я четко осознаю, так это то, что Великобритания абсолютно лидирует в оказании поддержки (Украине, - ред.). Она первой предоставила столько различных систем вооружения и, конечно, первой предоставила новые гарантии безопасности Украине. Теперь другие следуют за ней. Но больше всего... посмотрите, что имеют союзники Украины. Если сложить наши экономики, то мы превосходим Россию 25 к одному. Мы имеем возможность предоставить им дипломатическую, военную, экономическую, моральную поддержку. Мы просто должны сделать так, чтобы эта разница была ощутимой", - заявил министр.

Говоря о помощи Украине, Кэмерон отметил, что союзники делают недостаточно для этого. Он отметил, что Британия делает все возможное, а также Европейский союз проголосовал за свой пакет. Теперь, как он отметил, необходимо, чтобы Конгресс США сделал аналогичный шаг.

"Если все эти три вещи выстроятся в линию, я думаю, что это будет иметь реальные последствия и продемонстрирует Путину, что он не может ждать, пока мы выйдем. Он не выиграет, испытывая наше терпение", - добавил министр.

Помощь Украине от США

В прошлом году президент США Джо Байден запросил у Конгресса выделить более 100 млрд долларов на помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также охрану американской границы. Республиканцы отказались поддерживать инициативу. Они требовали более жестких мер по охране границ. Таким образом, помощь Украине стала зависимой от позиции членов Республиканской партии.

Недавно в Сенате США начали рассматривать законопроект с помощью Украине, Израилю и Тайваню без денег для границы. Уже 3 февраля, его поддержали сенаторы.

Для того чтобы законопроект вступил в силу, он еще должен пройти Палату представителей и быть подписан президентом Джо Байденом.