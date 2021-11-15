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Экономика Украины медленно восстанавливается. Госстат обнародовал данные за III квартал

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Украина, Понедельник 15 ноября 2021 15:30
Экономика Украины медленно восстанавливается. Госстат обнародовал данные за III квартал Фото: экономика Украины растет медленнее, чем падала в прошлом году (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Государственная служба статистики обнародовала первую оценку реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в III квартале 2021 года. Экономика выросла на 2,4% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Госстата.

В то же время, по сравнению со II кварталом 2021 года рост ВВП составил 1,4%.

Ранее Государственная служба статистики обнародовала оценку валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2020 году. Экономика сократилась на 4,0%. Сокращение реального ВВП началось в I квартале 2020 года и составило 1,2%, во II квартале - на 11,2%, в III квартале - на 3,5%, IV квартале - на 0,5%, в I квартале 2021 года - 2,2%.

Во II квартале 2021 года рост составил 5,7%.

Напомним, в октябре НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики после кризиса. НБУ прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1%. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров одобрил Прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы и ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) на 2022 год с 4,3% до 3,8%.

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,5%. Экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.

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Государственная служба статистики
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