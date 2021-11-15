ru ua
Пн, 15 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн

Економіка України повільно відновлюється. Держстат оприлюднив дані за III квартал

Новость на русском →
Україна, Понеділок 15 листопада 2021 15:30
Економіка України повільно відновлюється. Держстат оприлюднив дані за III квартал Фото: Економіка України зростає повільніше, ніж падала в минулому році (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі 2021 року. Економіка зросла на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

У той же час, в порівнянні з II кварталом 2021 року зростання ВВП склало 1,4%.

Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%. Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі - на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%, в I кварталі 2021 року - 2,2%.

У II кварталі 2021 року зростання склало 5,7%.

Нагадаємо, в жовтні НБУ погіршив прогноз відновлення економіки після кризи. НБУ прогнозує зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) в Україні в 2021 році на 3,1%. У липні НБУ прогнозував зростання економіки на рівні на 3,8%.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів схвалив Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки і погіршив прогноз зростання валового внутрішнього продукту (ВВП) на 2022 рік з 4,3% до 3,8%.

Відзначити, Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує зростання валового внутрішнього продукту України в 2021 році на рівні 3,5%. Економіка України не відновиться після падіння в 2020 році на 4,0%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Державна служба статистики
NEWS
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
Чи може Росія вторгнутися в Україну: що думають в НАТО
DAILY
Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють
Владислав Красінський, Мілан Лєліч Генерал США Бен Ходжес: Росіяни зупиняються тільки тоді, коли їх зупиняють