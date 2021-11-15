Економіка України повільно відновлюється. Держстат оприлюднив дані за III квартал

Фото: Економіка України зростає повільніше, ніж падала в минулому році (Getty Images)

Державна служба статистики оприлюднила першу оцінку реального валового внутрішнього продукту (ВВП) України в III кварталі 2021 року. Економіка зросла на 2,4% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Держстату.

У той же час, в порівнянні з II кварталом 2021 року зростання ВВП склало 1,4%. Раніше Державна служба статистики оприлюднила оцінку валового внутрішнього продукту (ВВП) України в 2020 році. Економіка скоротилася на 4,0%. Скорочення реального ВВП почалося в I кварталі 2020 року і склало 1,2%, В II кварталі - на 11,2%, в III кварталі - на 3,5%, IV кварталі - на 0,5%, в I кварталі 2021 року - 2,2%. У II кварталі 2021 року зростання склало 5,7%.