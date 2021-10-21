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НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса

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Украина, Четверг 21 октября 2021 14:07
НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса Фото: глава НБУ Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта (ВВП) в Украине в 2021 году на 3,1 %. В июле НБУ прогнозировал рост экономики на уровне на 3,8%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы НБУ Кирилла Шевченко на брифинге, который транслировался на Youtube.

Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8% (ранее ожидался рост на 4,0%). В 2023 году ожидается рост на 4,0% (ранее ожидался рост на 4,0%).

Как отметил Шевченко, в первом полугодии 2021 года восстановление экономики было несколько слабее, чем ожидалось. Это обусловливалось рядом факторов, в частности влиянием карантинных ограничений. Но высокочастотные индикаторы экономической активности свидетельствуют об оживлении экономики во втором полугодии. Так, рекордный урожай ранних зерновых культур обусловил быстрый рост сельского хозяйства. Устойчивый потребительский спрос поддержал розничную торговлю и пассажирооборот. Оживление инвестиционной активности вместе с благоприятной внешней ценовой конъюнктурой способствовали восстановлению строительства и промышленности.

"Однако, учитывая показатели первого полугодия, высокие цены на энергоносители, а также текущее осложнение эпидемической ситуации, Национальный банк ухудшил прогноз роста экономики с 3,8% до 3,1% в 2021 году", - сказал он.

По его словам, неблагоприятная ситуация на рынке энергоносителей наряду с последствиями логистических проблем в мире будут ограничивать выпуск украинской промышленности и сдерживать темпы восстановления экономики и в следующем году. Учитывая это, НБУ пересмотрел прогноз роста ВВП в 2022 году с 4% до 3,8%. В 2023 году экономика вырастет на 4%.

НБУ ухудшил прогноз восстановления экономики Украины после кризиса

Напомним, экономика Украины восстанавливается в два раза медленнее, чем падала в 2020 году. По оценке Минэкономики, рост реального валового внутреннего продукта (ВВП) Украины за январь-август 2021 года составил 2,9%. Это в два раза меньше, чем падение за аналогичный период прошлого года (5,7%).

Отметим, Международный валютный фонд (МВФ) прогнозирует рост валового внутреннего продукта Украины в 2021 году на уровне 3,5%. Экономика Украины не восстановится после падения в 2020 году на 4,0%.

Согласно прогнозу правительства, заложенному в госбюджет, в 2021 году экономика вырастет на 4,6%. В 2022 году ожидается рост на 3,8%.

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