Економіка Росії пішла на спад і потягнула за собою Білорусь

Чому економіки падають

Ключова причина - боротьба Центробанку Росії з інфляцією. Підвищення облікової ставки різко здорожчало кредити для бізнесу та промисловості, що загальмувало виробництво.

Оскільки Білорусь міцно прив'язана до російського ринку, кризу вона відчуває разом із сусідом - і без власних інструментів виходу з неї.

Стагфляція замість зростання

Амбітний білоруський п'ятирічний план зростання на 15% тепер виглядає як фікція. Натомість країні загрожує стагфляція: економіка падає, ціни ростуть.

За минулий рік польський продуктовий кошик коштував лише на 8% дорожче за білоруський - тоді як кілька років тому розрив сягав 30%. Якщо тенденція збережеться, білоруські магазини можуть стати дорожчими за польські.

Що буде після війни

Навіть завершення війни не дасть Росії швидкого відновлення - надто глибокі структурні проблеми. Для Білорусі наслідки можуть виявитися ще болючішими: поки Росія підтримує білоруську економіку під час війни, після неї вона шукатиме компенсації - насамперед людський капітал і частку білоруського ринку, витісняючи місцевий бізнес на користь російського.