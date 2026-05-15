Економіка Росії пішла на спад і потягнула за собою Білорусь

Економіка Росії скоротилася на 0,3% за підсумками першого кварталу 2026 року, Білорусі - на 0,4%. Обидві країни йшли в рік з оптимістичними прогнозами зростання, але результат виявився протилежним.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки України.
Чому економіки падають
Ключова причина - боротьба Центробанку Росії з інфляцією. Підвищення облікової ставки різко здорожчало кредити для бізнесу та промисловості, що загальмувало виробництво.
Оскільки Білорусь міцно прив'язана до російського ринку, кризу вона відчуває разом із сусідом - і без власних інструментів виходу з неї.
Стагфляція замість зростання
Амбітний білоруський п'ятирічний план зростання на 15% тепер виглядає як фікція. Натомість країні загрожує стагфляція: економіка падає, ціни ростуть.
За минулий рік польський продуктовий кошик коштував лише на 8% дорожче за білоруський - тоді як кілька років тому розрив сягав 30%. Якщо тенденція збережеться, білоруські магазини можуть стати дорожчими за польські.
Що буде після війни
Навіть завершення війни не дасть Росії швидкого відновлення - надто глибокі структурні проблеми. Для Білорусі наслідки можуть виявитися ще болючішими: поки Росія підтримує білоруську економіку під час війни, після неї вона шукатиме компенсації - насамперед людський капітал і частку білоруського ринку, витісняючи місцевий бізнес на користь російського.
Ще на початку року розвідка оприлюднила нове перехоплення, яке засвідчило критичний стан регіональних бюджетів Росії.
Водночас останніми днями з’явилися дані, що довіра до Володимира Путіна серед росіян упала до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну. Про це свідчать навіть офіційні опитування.