Экономика России пошла на спад и потянула за собой Беларусь

Почему экономики падают

Ключевая причина - борьба Центробанка России с инфляцией. Повышение учетной ставки резко удорожило кредиты для бизнеса и промышленности, что затормозило производство.

Поскольку Беларусь прочно привязана к российскому рынку, кризис она испытывает вместе с соседом - и без собственных инструментов выхода из него.

Стагфляция вместо роста

Амбициозный белорусский пятилетний план роста на 15% теперь выглядит как фикция. Вместо этого стране грозит стагфляция: экономика падает, цены растут.

За прошлый год польская продуктовая корзина стоила лишь на 8% дороже белорусской - тогда как несколько лет назад разрыв достигал 30%. Если тенденция сохранится, белорусские магазины могут стать дороже польских.

Что будет после войны

Даже завершение войны не даст России быстрого восстановления - слишком глубокие структурные проблемы. Для Беларуси последствия могут оказаться еще более болезненными: пока Россия поддерживает белорусскую экономику во время войны, после нее она будет искать компенсации - прежде всего человеческий капитал и долю белорусского рынка, вытесняя местный бизнес в пользу российского.