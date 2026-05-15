Экономика России пошла на спад и потянула за собой Беларусь

07:46 15.05.2026 Пт
2 мин
Чем это обернется для кошельков россиян?
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин (Getty Images)

Экономика России сократилась на 0,3% по итогам первого квартала 2026 года, Беларуси - на 0,4%. Обе страны шли в год с оптимистичными прогнозами роста, но результат оказался противоположным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.

Читайте также: Россияне бастуют из-за невыплаты зарплат, которую видели в последний раз еще в 2025, - СВР

Почему экономики падают

Ключевая причина - борьба Центробанка России с инфляцией. Повышение учетной ставки резко удорожило кредиты для бизнеса и промышленности, что затормозило производство.

Поскольку Беларусь прочно привязана к российскому рынку, кризис она испытывает вместе с соседом - и без собственных инструментов выхода из него.

Стагфляция вместо роста

Амбициозный белорусский пятилетний план роста на 15% теперь выглядит как фикция. Вместо этого стране грозит стагфляция: экономика падает, цены растут.

За прошлый год польская продуктовая корзина стоила лишь на 8% дороже белорусской - тогда как несколько лет назад разрыв достигал 30%. Если тенденция сохранится, белорусские магазины могут стать дороже польских.

Что будет после войны

Даже завершение войны не даст России быстрого восстановления - слишком глубокие структурные проблемы. Для Беларуси последствия могут оказаться еще более болезненными: пока Россия поддерживает белорусскую экономику во время войны, после нее она будет искать компенсации - прежде всего человеческий капитал и долю белорусского рынка, вытесняя местный бизнес в пользу российского.

Еще в начале года разведка обнародовала новый перехват, который показал критическое состояние региональных бюджетов России.

В то же время в последние дни появились данные, что доверие к Владимиру Путину среди россиян упало до самого низкого уровня с начала полномасштабного вторжения в Украину. Об этом свидетельствуют даже официальные опросы.

