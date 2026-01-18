Економіка РФ входить у фазу "дорогих грошей" на тлі війни проти України, - розвідка

За сигналами "Банку Росії", висока вартість капіталу збережеться надовго, змушуючи бізнес відмовлятися від інерційного планування, скорочувати інвестиції та жорстко контролювати оборотний капітал.

Російські компанії будуть вимушені переглядати строки окупності проєктів, умови відстрочок платежів і реальну ціну позикових коштів. У результаті навіть за формально стабільного попиту зростає обережність і падає готовність до розвитку.

Додатковий удар по бізнесу завдаватиме податкова політика. З 1 січня 2026 року в Росії застосовується підвищена ставка ПДВ - 22%.

Це ускладнює розрахунки з контрагентами, збільшує ризики податкових спорів і підвищує адміністративне навантаження, що особливо болісно для малого та середнього бізнесів в умовах воєнної економіки.

Ринок праці залишається напруженим: вакансій більше, ніж працівників. Низьке безробіття на тлі мобілізації та демографічних втрат означає для компаній зростання конкуренції за персонал і тиск на фонд оплати праці.

Водночас очікуване уповільнення зростання зарплат змушує бізнес шукати заміну "зарплатній гонці" через автоматизацію, скорочення функцій і підвищення вимог до універсальних навичок.

Проблеми накопичуються й у логістиці. Обов’язковий електронний документообіг та посилення регулювання міжнародних перевезень створюють ризики затримок і перевірок.

Для продавців на маркетплейсах ситуацію погіршують нові правила платформеної економіки, підвищені податки та регуляторна невизначеність, що різко підвищує ціну будь-якої помилки.

"У сукупності ці фактори демонструють, що економічні наслідки війни проти України дедалі сильніше вдаряють по внутрішньому бізнес-середовищу РФ. Замість розвитку й інвестицій компанії змушені концентруватися на виживанні, юридичній обороні та мінімізації ризиків, що говорить про системну деградацію економіки в середньостроковій перспективі", - зазначили у СЗР.