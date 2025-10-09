Економіка РФ тріщить по швам: "титани" промисловості масово звільняють працівників

Від залізниць і автомобілів до металів, вугілля, алмазів і цементу - деякі з найбільших промислових компаній Росії відправляють працівників у неоплачувані відпустки або скорочують штат.

Причина - уповільнення військової економіки, застій внутрішнього попиту та зниження експорту.

Які компанії в РФ відчули занепад

Як повідомляє Reuters, шість підприємств у гірничій та транспортній галузях Росії - більшість із них промислові гіганти - скоротили робочий тиждень. Такий крок був зроблений для того, щоб зменшити зарплатні витрати, не підвищуючи рівень безробіття.

Транспортна галузь

Наприклад, проблеми економіки РФ вдарили по російській залізниці, яка нараховує 700 тисяч працівників. Компанії попросили частину співробітників брати три додаткові вихідні на місяць за власний рахунок.

Автомобільний завод ГАЗ і КамАЗ перейшли на чотириденний тиждень.

АвтоВАЗ, де працює 40 тисяч осіб, також скоротив робочий час із кінця вересня.

Гірники і металурги

Вугільна галузь, де працює близько 150 тисяч людей, також опинилася на межі банкрутства: у Кузбасі закрито 18 із 151 підприємства. За перше півріччя 2025 року звільнено 19 тисяч шахтарів.

Найбільший у світі виробник алмазів "Алроса" теж зменшив штат на 10% і призупинив роботу на менш прибуткових родовищах.

Проблеми економіки Росії зачепили і металургів. Хоча Росія п’ята у світі за виробництвом сталі, уряд розглядає мораторій на банкрутства в галузі.

Через високі ставки, дорогий рубль і слабкий попит підприємства скорочують допоміжний персонал, уникаючи масових звільнень, але готуються перейти на скорочений тиждень.

"Йде тихе згортання виробництва в металургії...Поки ніхто з великих гравців не перейшов на чотириденку, але всі скорочують людей", - сказав один із галузевих інсайдерів.

Будівельники

Cemros - найбільший виробник цементу в Росії, запровадив чотириденний робочий тиждень до кінця року, щоб зберегти персонал на тлі різкого спаду в будівництві та зростання імпорту цементу.

"Це необхідний антикризовий захід. Мета - зберегти весь персонал", - сказав представник компанії Сергій Кошкін.

Цього року споживання цементу в Росії, за прогнозом, впаде нижче 60 млн тонн - до рівня, зафіксованого під час пандемії COVID.

Деревообробна галузь

У деревопереробній промисловості теж відчутна криза - компанія Sveza закрила завод у Тюмені через падіння попиту на меблі. Як результат - понад 300 людей втратили роботу.