ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Экономика Китая показала рекордное падение из-за коронавируса

Новости » Финансовый кризис 2020     16.03.2020 - 11:24
Экономика Китая показала рекордное падение из-за коронавируса
Иллюстративное фото (news.cn)

Эпидемия коронавируса привела к сокращению промпроизводства и падению инвестиций

Объем промышленного производства в Китае по итогам января-февраля 2020 года сократился на 13,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает Государственное статистическое управление КНР.

В то же время за первые два месяца 2020 года инвестиции Китая в основные фонды составили 3,3 трлн юаней (471 млрд долларов), снизившись на 24,5% по сравнению с тем же периодом прошлого год, оборот розничной торговли уплал на 20,5%

Эпидемия оказала довольно серьезное влияние на экономическую деятельность, но эти последствия в значительной степени "краткосрочные, внешние и контролируемые", говорится в заявлении Госстата.

В ведомстве заявили, что улучшение основ экономики страны и тенденция роста в долгосрочной перспективе не изменились, поскольку распространение вируса в основном было взято под контроль.

"Экономика выдержала шоки эпидемии", - добавили в управлении.

Напомним, заместитель главы Национального банка Украины Олег Чурий заявил, что пандемия коронавируса изменит структуру мировой экономики.

Как сообщало РБК-Украина, Международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через ее влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.

График работы Рады изменят из-за пандемии коронавируса Румыния ввела чрезвычайное положение из-за коронавируса
Новости Украины КитайКоронавирусфинотчетность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь